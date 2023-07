Política De saída, ministra do Turismo Daniela Carneiro deve assumir posto de vice-líder do governo

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2023

Ainda não há data para que ela deixe a pasta e isso depende ainda de negociações. Foto: Pedro França/MTur Daniela Carneiro pediu demissão durante reunião com o presidente Lula. (Foto: Pedro França/MTur) Foto: Pedro França/MTur

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nessa sexta-feira (7) que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil-RJ), deve assumir um posto de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados após deixar a pasta. De acordo com Padilha, ainda não há data para que ela deixe a pasta e isso depende ainda de negociações.

“Waguinho (marido da ministra) disse que a Daniela vai assumir papel importante no Congresso. Cogitamos que ela possa assumir como vice-líder”, afirmou ele em entrevista no Palácio da Alvorada.

“Vamos organizar, a partir da próxima semana, reuniões com o união Brasil para definir data em relação a isso”, disse.

Na quinta-feira (6) após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ministra, o governo federal chegou a anunciar que ela continuaria no cargo até o término das votações das pautas econômicas que são prioritárias do Palácio do Planalto.

Durante a conversa com Lula, no Palácio do Planalto, Daniela chegou a colocar o cargo à disposição, segundo interlocutores, mas o presidente reiterou que o assunto só será resolvido após novas conversas com o União Brasil.

Após pedir desfiliação da legenda, Daniela perdeu apoio da bancada do União Brasil, em uma crise que se arrasta desde abril. A ministra se reuniu com Lula e, segundo afirmou o prefeito de Belford Roxo, Waguinho, aliado de Lula e marido dela, ela entregaria uma carta de demissão em que colocaria o cargo “à disposição” e agradeceria pela oportunidade de ter ocupado o cargo de primeiro escalão.

Daniela Carneiro

Daniela foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro e, junto com Waguinho, apoiou Lula nas eleições do ano passado. A parlamentar foi uma das três indicações do União para ministérios, porém como decidiu deixar o partido, perdeu o apoio dos deputados, que pressionaram pela troca.

O União também está à frente dos ministérios das Comunicações (Juscelino Filho) e Integração Regional (Waldez Goes).

Sai não sai

Na quinta, o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, admitiu que Daniela Carneiro colocou seu cargo à disposição do presidente Lula da Silva (PT) e que ela tem conhecimento de que será substituída ao longo dos próximos dias.

“A ministra permanece à disposição do governo, desempenhando a sua função, e permanecerá enquanto o presidente entender. Não haverá nenhuma mudança no decorrer dessa semana. Energias voltadas para as questões tratadas no Congresso Nacional”, completou Pimenta inicialmente.

Duas horas após conversar com jornalistas no Palácio do Planalto, no entanto, o ministro mudou a versão inicial e admitiu que Daniela havia pedido demissão ao presidente Lula e que a confirmação da mudança na pasta aconteceria após reunião com lideranças do partido.

“Não tem carta [de demissão], mas a ministra já colocou o cargo à disposição. Na realidade, é só o anúncio de quem ficará no lugar dela que ocorrerá depois que as conversas forem concluídas. Ela já comunicou o presidente e ela já tem conhecimento que será indicado outro nome para ocupar a função que hoje ela tem”, afirmou o ministro.

A primeira versão anunciada pelo Palácio do Planalto foi mal recebida no União Brasil, que esperava a efetivação já nessa quinta-feira da troca de Daniela Carneiro pelo deputado Celso Sabino (União-PA), para quem o cargo está prometido. A avaliação foi de que a saída da ministra já estava sacramentada e que sua eventual permanência representaria uma afronta ao partido.

Lula deve se reunir nos próximos dias com Luciano Bivar (União-PE), que presidente o partido, o deputado Elmar Nascimento (União-BA), líder do partido na Câmara, o senador Davi Alcolumbre (União-AP) e Celso Sabino.

O ministro Alexandre Padilha, afirmou por meio de nota, que na reunião que confirmaria a saída de Daniela Carneiro do cargo foi possível “esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo”.

“O presidente agradeceu a ministra pelo excelente trabalho feito pela recuperação do Turismo no Brasil e pela disposição dela de permanecer contribuindo com o governo no Congresso, com o protagonismo de ser a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro”, disse.

Padilha finaliza a nota afirmando que Lula e ele vão se reunir com os líderes do União Brasil nos próximos dias “para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil”.

