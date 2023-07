Economia Ibovespa sobe mais de 1% e fecha aos 118 mil pontos; dólar fecha em R$ 4,86

7 de julho de 2023

A reforma tributária aprovada pela Câmara foi o principal destaque do dia no mercado Foto: B3/Divulgação A reforma tributária aprovada pela Câmara foi o principal destaque do dia no mercado. (Foto: B3/Divulgação) Foto: B3/Divulgação

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte alta nessa sexta-feira (7), após a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e refletindo dados de emprego divulgados nos Estados Unidos pela manhã. Ao final do pregão, o índice avançou 1,25%, aos 118.898 pontos.

No dia anterior, o Ibovespa fechou em queda de 1,78%, aos 117.426 pontos. Com o resultado desta sexta, o índice passou a acumular altas de 0,69% na semana e no mês; e 8,35% no ano.

No câmbio, o dólar recuou 1,28% e fechou cotado em R$ 4,8668. A proposta de reforma tributária aprovada pela Câmara foi o principal destaque do dia. Entre outros destaques, o texto prevê a unificação de cinco tributos em dois Impostos sobre Valor Agregado (IVA), sendo um federal e o outro com gestão compartilhada por estados e municípios.

No dia anterior, o dólar fechou em alta de 1,64%, cotada a R$ 4,9298. Com o resultado a moeda passou a acumular altas de 1,63% na semana e no mês; e queda de 7,79% no ano.

