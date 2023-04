Política Lula recebe no Palácio do Planalto primeiro grupo de generais promovidos no novo mandato dele

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2023

Acompanhado da primeira-dama, Janja da Silva, Lula cumprimentou cada um dos militares promovidos. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nessa terça-feira (4), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), oficias generais do Exército, Marinha e Aeronáutica que foram promovidos recentemente.

A cerimônia, que costuma ocorrer três vezes ao ano, é a primeira do tipo realizada por Lula neste terceiro mandato presidencial.

Ao todo, foram promovidos em 31 de março 56 oficiais generais (generais, almirantes e brigadeiros) das Forças Armadas.

Além de Lula, participaram da solenidade de cumprimento aos militares o ministro da Defesa, José Múcio, e os comandantes das forças, general Tomás Ribeiro Paiva (Exército), almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha) e brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno (Aeronáutica).

Relação com militares

Como presidente da República, Lula é o comandante em chefe das Forças Armadas. O presidente e o ministro da Defesa, José Múcio, trabalharam nos primeiros meses de governo para afinar a relação com os militares, que ocuparam cargos de destaque na gestão de Jair Bolsonaro.

Após os atos extremistas de 8 de janeiro, Lula defendeu a punição a militares que se envolveram com as ações extremistas.

O presidente também trocou o comando do Exército, com a saída do general Júlio Cesar Arruda e a nomeação do general Tomás Paiva. Lula tem repetido que deseja Forças Armadas bem preparadas, porém distantes da política.

O governo avalia investimentos na indústria de defesa do País, enquanto discute uma proposta de emenda à Constituição (PEC) que veta o retorno ao serviço ativo de militares que se afastam para disputar eleições.

CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou convite para ouvir o general Augusto Heleno sobre os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Heleno foi chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo de Jair Bolsonaro. Se aceitar o convite, a oitiva do militar será no dia 4 de maio.

Os deputados distritais também aprovaram requerimento para ouvir o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. O militar era chefe do Comando Militar do Planalto, responsável pela área durante os atos de vandalismo de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes. Esse convite de depoimento está marcado para 18 de maio.

Por se tratarem de convites, os militares não são obrigados a comparecer.

O deputado distrital Fábio Felix (PSol-DF) defendeu que a CPI priorizasse depoimentos de militares do Exército, alegando que as afirmações colhidas até aqui apontam colaboração de membros da Força com atos a favor de um golpe, como a manutenção do acampamento em frente ao quartel-general de Brasília. Em depoimento, o delegado Fernando Souza, ex-secretário-Executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF, e o coronel Eduardo Naime, ex-diretor de Operações da Polícia Militar do DF, sugeriram que o acampamento não foi desmobilizado por falta de vontade do Exército Brasileiro. A CPI dos atos antidemocráticos da CLDF apura não só os casos de 8 de janeiro, mas também 12 de dezembro do ano passado, quando a sede da Polícia Federal sofreu tentativa de invasão e carros foram queimados no centro de Brasília.

