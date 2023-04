Política Primeiros concursos públicos do governo Lula serão lançados na segunda-feira

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Até o fim deste ano, devem ser anunciados três blocos de concursos públicos para a recomposição de pessoal Foto: Divulgação Até o fim deste ano, devem ser anunciados três blocos de concursos públicos para a recomposição de pessoal. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, anunciou que o governo lançará, na segunda-feira (10), o primeiro bloco de concursos públicos autorizados para a administração federal.

Ela destacou que há previsão no orçamento deste ano para a realização dos certames, que priorizarão os órgãos com maior déficit de pessoal.

“Várias áreas estão com dificuldade. Foi um período de muito desmonte, praticamente sem nenhum concurso”, disse a ministra. Até o fim deste ano, segundo ela, devem ser anunciados três blocos de concursos públicos para a recomposição de pessoal. No momento, apenas uma seleção emergencial foi autorizada para a Agência Nacional de Mineração.

Reajuste salarial

Sobre a concessão do reajuste salarial linear de 9% aos servidores federais, Esther explicou que é preciso que o Congresso Nacional aprove uma adequação de rubricas na Lei Orçamentária deste ano.

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Legislativo um projeto de lei com a alteração. A expectativa do governo é de que a aprovação da proposta ocorra ainda neste mês.

“Assim que ele for aprovado, o governo pode encaminhar o reajuste dos servidores. A meta, temos conversado com os líderes no Congresso, é que tenhamos uma aprovação célere desse projeto, para que seja aprovado ainda no mês de abril, e o reajuste dos servidores possa valer a partir de maio”, afirmou a ministra.

A negociação salarial, acordada com cerca de 100 entidades sindicais, prevê ainda aumento de R$ 200 no auxílio-alimentação dos servidores. Conforme Esther, o valor adicional já será depositado no pagamento de maio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/primeiros-concursos-publicos-do-governo-lula-serao-lancados-na-segunda-feira/

Primeiros concursos públicos do governo Lula serão lançados na segunda-feira

2023-04-05