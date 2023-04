Rio Grande do Sul Empresa de laticínios e frigorífico são interditados no interior do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Estabelecimentos localizam-se em Silveira Martins, na Região Central do Estado Foto: MP/Divulgação Estabelecimentos localizam-se em Silveira Martins, na Região Central do Estado. (Foto: MP/Divulgação) Foto: MP/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma empresa de laticínios e um frigorífico foram interditados durante uma operação do Programa Segurança Alimentar RS, do MP (Ministério Público), realizada em seis estabelecimentos em Silveira Martins, na Região Central do Rio Grande do Sul, na terça-feira (4).

Na ação, os fiscais apreenderam 200 quilos de alimentos impróprios para o consumo. A empresa de laticínios funcionava sem possuir um laboratório para fazer as análises necessárias do leite que chega do produtor.

No frigorífico, as atividades estavam fora dos padrões exigidos, com documentações e manejo das carnes irregulares. O local apresentava péssimas condições de higiene e falta de estrutura. O frigorífico ainda foi autuado por irregularidades ambientais.

Quatro mercados fiscalizados durante a operação foram autuados por apresentarem produtos com prazos de validade vencidos, sem procedência, armazenados de forma inadequada e com embalagens avariadas, além da comercialização indevida de álcool altamente inflamável.

O MP não divulgou os nomes dos seis locais que foram alvo da ação. A promotora de Justiça de Santa Maria, Giani Pohlmann Saad, afirmou que vai instaurar um procedimento para verificar uma possível omissão por parte do Serviço de Inspeção Municipal de Silveira Martins em virtude das condições em que as empresas fiscalizadas estavam operando.

Além do MP, participaram da operação representantes da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Municipal, da Secretaria Estadual da Saúde, da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, da Delegacia de Proteção ao Consumidor e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/empresa-de-laticinios-e-frigorifico-sao-interditados-no-interior-do-rio-grande-do-sul/

Empresa de laticínios e frigorífico são interditados no interior do Rio Grande do Sul

2023-04-05