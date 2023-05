Política Lula recebe o primeiro-ministro da Holanda em Brasília

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Primeiro-ministro discutiu com Lula a defesa da Ucrânia na guerra contra a Rússia. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nessa terça-feira (9), no Palácio do Planalto, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, que está em visita oficial ao Brasil.

Rutte, que iniciou sua agenda em São Paulo, viajou com uma comitiva de empresários. Além de Brasília, o primeiro-ministro irá a Fortaleza (CE) visitar o terminal portuário do Pecém, que tem parceria com o porto de Roterdã.

Em São Paulo, na segunda-feira (8), Rutte disse a jornalistas que pretende explicar a Lula a importância de defender a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Ele considera que apoiar a Ucrânia como o um ato “existencial” para Holanda e avalia doações de caças ao governo ucraniano.

Lula, que foi criticado pelos Estados Unidos por sua posições a respeito da guerra, tem defendido que é preciso respeitar a integridade territorial da Ucrânia, porém, é contra enviar armamento ao país. O presidente tenta se viabilizar como mediador de um eventual acordo para encerrar o conflito.

Relação comercial

Segundo o Planalto, a reunião tratou das relações econômicas e comerciais entre Brasil e Holanda, além de de investimentos para transição energética e cooperação técnica em diferentes áreas.

Após o encontro, Lula e Rutte fizeram uma declaração à imprensa, ainda no Planalto, seguida de um jantar no Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores.

Conforme o Planalto, a Holanda é um parceiro comercial do Brasil, que está entre os os maiores investidores imediatos no País.

Em 2022, a Holanda foi o quarto país do mundo, e o primeiro da Europa, que mais importou produtos brasileiros – fluxo de US$ 11,9 bilhões.

O Brasil exporta produtos como petróleo, soja, ferro, enquanto o Brasil importa adubos, fertilizantes e produtos industrializados.

Após o encontro, o presidente Lula disse que busca investimentos holandeses no Brasil. Rutte afirmou que busca apoio ao país para o desenvolvimento de uma economia verde.

Lula também destacou que tem o objetivo de dialogar sobre a paz na Ucrânia e que o governo brasileiro condena a invasão do país pela Rússia, mas espera que a guerra seja paralisada.

O primeiro-ministro holandês reafirmou o apoio à Ucrânia e diz que todo continente europeu pode estar em risco se a Rússia tiver sucesso na Guerra.

Rutte veio para o Brasil acompanhado de uma delegação de empresários. Nesta quarta-feira (10), o grupo holandês vai ao Ceará, para participar de um evento sobre hidrogênio de baixo carbono.

Lula deve ter mais um encontro com o primeiro-ministro. Na sexta-feira (12), o presidente oferece um jantar em homenagem de Mark Rutte no Palácio do Itamaraty.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-recebe-o-primeiro-ministro-da-holanda-em-brasilia/

Lula recebe o primeiro-ministro da Holanda em Brasília

2023-05-09