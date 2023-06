Geral Lula receberá o presidente da Argentina na segunda-feira em Brasília

22 de junho de 2023

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, e Lula em encontro no Palácio da Alvorada em maio deste ano. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva receberá na próxima segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, que fará visita oficial ao Brasil. De acordo com a programação divulgada pelo Planalto, Lula e Fernández tratarão dos principais temas da agenda bilateral. Em seguida, o governo brasileiro oferece a Fernández um almoço no Palácio Itamaraty.

Maiores parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, os argentinos enfrentam uma nova grave crise na economia, com desvalorização do peso – a moeda local – perda do poder de compra e altos índices inflacionários. Em março, a inflação no país vizinho chegou a 104% ao ano. Por isso, o presidente Lula tem buscado articular iniciativas de ajuda aos vizinhos, principalmente para evitar queda nas exportações brasileiras ao país.

Desde janeiro, Lula e Fernández encontraram-se quatro vezes. Além do encontro na posse de Lula, o presidente brasileiro fez visita oficial à Argentina na sua primeira viagem internacional. Já Fernández veio mais duas vezes a Brasília, uma para se reunir diretamente com Lula, em maio, e outra para participar da cúpula de presidentes sul-americanos.

Situação econômica

O presidente Lula disse que tem “muita preocupação” com a situação econômica da Argentina, que lida com a disparada do dólar, a hiperinflação e a maior seca desde 1929. Em uma entrevista coletiva ao fim de sua viagem à Itália, Lula pediu que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha uma proposta para apresentar até lá.

Ao ser indagado por uma repórter argentina, o presidente afirmou que “quanto melhor tiver a Argentina, melhor para o Brasil” – e que o contrário também é válido. O petista disse que há a disposição de trabalhar em prol de Buenos Aires:

“A primeira coisa é que nós brasileiros, e eu, pessoalmente, como presidente do Brasil, tenho muita preocupação com a situação econômica da Argentina. Estou tentando fazer todo o esforço possível para ver se conseguimos estabelecer uma parceria com outros bancos para que a gente possa financiar as exportações da Argentina.”

“Eu pretendo recebê-lo e discutir um pouco mais a Argentina. Espero que até lá a gente possa ter alguma solução que possa vislumbrar um pouco de tranquilidade para o povo argentino nessa situação difícil que vivem os nossos irmãos”, disse Lula, afirmando ter “muita, mas muita vontade” de ajudar Buenos Aires. “A gente tem dificuldade por que é preciso ter uma garantia, mas estamos tentando trabalhar com muito afinco”, completou ele, dando “graças a Deus” que a seca está chegando ao fim. As informações são da Agência Brasil e do jornal O Globo.

