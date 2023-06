Geral Conheça o robô que encontrou destroços do submarino no fundo do mar

Por Redação O Sul | 22 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Destroços foram localizados pelo robô americano Odysseus 6K. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No início da tarde desta quinta-feira (22), a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que foram encontrados destroços nas áreas de buscas pelo submarino Titan. De acordo com a BBC, os destroços foram localizados pelo robô americano Odysseus 6K, parte do navio canadense Horizon Arctic.

A embarcação canadense chegou ao local das buscas na madrugada dessa quinta-feira e o robô submergiu por volta das 8h da manhã.

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou na tarde dessa quinta-feira (22) a implosão e a morte dos cinco passageiros do submarino que embarcou em busca dos restos do Titanic. A embarcação foi localizada 500 metros abaixo de onde estava o navio que afundou em 1912, e sofreu um “implosão catastrófica” após perder pressão.

O Odysseus 6K, da empresa Pelagic Research Services, é um veículo submarino operado remotamente (ROV, na sigla em inglês) e é usado para fins científicos, como observações e pesquisas nas profundezas dos oceanos.

Ele consegue capturar imagens estáticas e em vídeo debaixo da água, além de ser usado para recolher amostras biológicas e geológicas e outros itens no fundo do oceano.

O robô pode chegar a 6 mil metros de profundidade. Segundo a Pelagic Research Services, a Força Aérea dos Estados Unidos fez a transferência do ROV para a embarcação canadense na terça-feira (20).

A OceanGate se pronunciou nessa quinta-feira (22) sobre a morte dos cinco tripulantes que estavam a bordo do submarino da empresa que desapareceu no último domingo (18).

“Lamentamos a perda de vidas e celebramos a alegria que eles trouxeram para todos que conheciam”, afirma a empresa em comunicado publicado nas redes sociais.

Segundo as autoridades, o veículo implodiu em algum momento após mergulhar no Atlântico Norte. O destino da exploração eram os destroços do Titanic, a quase 4 mil metros de profundidade.

“Esses homens eram verdadeiros exploradores que compartilhavam um distinto espírito de aventura e uma profunda paixão por explorar e proteger os oceanos do mundo”, diz a declaração.

A implosão foi confirmada porque os destroços que foram achados mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida. Ainda não se sabe em qual momento e por qual motivo a embarcação implodiu.

Foram encontrados um cone que ia na frente do submarino, além de um pedaço da parte da frente e outro da parte de trás da cabine de pressão.

As peças foram encontradas a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic e estavam a uma profundidade de cerca de 4.000 metros.

Não se sabe ainda se haverá uma busca pelos corpos, no entanto — o local é muito inóspito, segundo as autoridades.

Os ruídos que foram captados pelas equipes de buscas nos últimos dias aparentemente não tinham nenhuma relação com o submersível.

A implosão deve ter gerado um som forte, segundo a Guarda Costeira, mas esse barulho não foi captado pelos navios e sonares que participavam da operação de resgate. Isso sugere que a implosão ocorreu antes do começo da operação. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/conheca-o-robo-que-encontrou-destrocos-do-submarino-no-fundo-do-mar/

Conheça o robô que encontrou destroços do submarino no fundo do mar

2023-06-22