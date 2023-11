Brasil Lula vai recepcionar brasileiros repatriados da Faixa de Gaza na noite desta segunda-feira

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2023

Foram 36 dias até que o grupo fosse autorizado cruzar a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e o Egito. Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que vai recepcionar, na noite desta segunda-feira (13), os brasileiros resgatados da Faixa de Gaza. O voo com o grupo de 32 pessoas deve pousar na Base Aérea de Brasília às 23h30, após escalas em Las Palmas, na Espanha, e em Recife (PE).

Foram 36 dias até que eles fossem autorizados cruzar a passagem de Rafah, na fronteira entre Gaza e o Egito, na manhã de domingo (12).

“A segunda-feira começa com muito trabalho. Reunião com ministros, cerimônia de sanção do Projeto de Lei que atualiza à Lei de Cotas e, à noite, vou receber os brasileiros e parentes palestinos que chegam ao Brasil de Gaza. Bom dia e uma ótima semana para todos”, escreveu o presidente nas redes sociais na manhã desta segunda.

Trajeto até o Brasil

Os 32 brasileiros cruzaram, no domingo, a passagem de Rafah, fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito;

O grupo foi embarcado em veículos fretados pela Embaixada do Brasil no Egito e seguiu para o Cairo, capital egípcia;

Eles pernoitaram na cidade, onde receberam apoio do governo federal;

Na manhã desta segunda-feira, embarcaram no avião VC-2, da Presidência da República;

O voo faz escalas técnicas em Las Palmas (Espanha) e Recife;

O desembarque na Base Aérea de Brasília está previsto para 23h30 desta segunda.

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse à CNN no domingo que novas manifestações de brasileiros interessados em deixar a Faixa de Gaza para fugir do conflito entre Israel e Hamas devem passar por análise futura. Segundo ele, por ora, não há uma nova lista.

O chanceler afirmou que a representação diplomática brasileira na Palestina tem o contato de brasileiros e familiares que estão registrados nos serviços consulares. Até o momento, não houve novos pedidos de repatriação.

“Se surgirem novos nomes, serão tratados a partir de agora”, disse Vieira. “Todos que manifestarem interesse, serão acolhidos, entrarão numa lista para tratamento futuro”.

Uma eventual nova lista de brasileiros que queiram deixar a zona de conflito terá que ser enviada às autoridades da região. “Vai depender da localização dessas pessoas, do contato, da necessidade e disposição de partirem”, disse o ministro.

Das 34 pessoas que pediram ao governo brasileiro para serem repatriadas e foram autorizadas a deixar a Faixa de Gaza por Rafah, na fronteira com o Egito, duas brasileiras – mãe e filha – desistiram da repatriação e decidiram permanecer no território palestino por motivos pessoais. As pessoas que não têm familiares no Brasil serão encaminhados para um abrigo no interior de São Paulo.

