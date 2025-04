Política Lula reconhece fase ruim, diz que não vai desanimar e lança medidas para aposentados e classe média

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2025

Em conversas recentes com aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que o atual momento é ruim. (Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Em conversas recentes com aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconheceu que o atual momento é difícil e que isso tem refletido no aumento da desaprovação do governo. Segundo fontes próximas ao presidente, Lula não deixou de expressar sua preocupação com a situação, mas destacou que não irá desanimar e que está determinado a reagir. Durante essas conversas, Lula afirmou que, apesar das dificuldades, ainda há espaço para recuperação e para reverter o quadro de insatisfação popular.

Na última quinta-feira (3), o presidente assinou medidas importantes para tentar melhorar o cenário econômico e aumentar a confiança da população. Entre as ações anunciadas, destaca-se a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas, o que vai injetar cerca de R$ 73,3 bilhões na economia brasileira. Essa medida deve beneficiar 34,2 milhões de beneficiários da Previdência Social, proporcionando um alívio financeiro significativo para esse grupo. Inicialmente, a equipe econômica não trabalhava com a antecipação do 13º, pois a prática havia sido adotada apenas em anos anteriores como uma estratégia para estimular a economia em períodos de baixo crescimento.

No entanto, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, chegou a afirmar que a antecipação não seria viável em abril. Diante disso, a alternativa encontrada foi adiá-la para o final do mês. A primeira parcela será depositada entre 24 de abril e 8 de maio, juntamente com a pensão do mês, enquanto a segunda parcela será paga de 26 de maio a 6 de junho. Vale lembrar que o 13º de aposentados e pensionistas é normalmente pago no final do ano, mas desde o governo Michel Temer, o adiantamento tem sido adotado como forma de aquecer a economia no meio do ano.

Além disso, o presidente Lula anunciou a criação de uma nova faixa do programa Minha Casa, Minha Vida, que vai beneficiar famílias com renda entre R$ 8 mil e R$ 12 mil. A medida tem como objetivo atender à classe média e tentar reduzir o descontentamento desse eleitorado com o atual governo. Essa faixa adicional visa proporcionar melhores condições de financiamento para a aquisição de imóveis, aumentando o acesso à casa própria para uma parcela significativa da população.

Lula também destacou, em encontros com seus aliados, que o cenário ruim atual não é definitivo. Ele acredita que ainda há tempo para reverter a situação e afirmou estar “se preparando” para a campanha presidencial de 2026. Sua equipe reforçou que, mesmo em tempos difíceis, o presidente continua liderando as intenções de voto, à frente de todos os seus potenciais adversários. Em resposta, aliados de Lula afirmaram que, por enquanto, não há planos para um “plano B” no caso de um cenário em que o candidato do PT e da esquerda seja outro.

2025-04-04