Política Lula retorna a Brasília após tomografia em São Paulo apontar resultado satisfatório

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2024

Presidente foi submetido no dia 10 a uma cirurgia para drenar sangramento na cabeça. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Brasília, nessa quinta-feira (19), após fazer uma tomografia na cabeça e ser liberado pelos médicos para retornar à capital. O avião pousou por volta 12h48 na Base Aérea de Brasília (DF).

O presidente passou a última semana em São Paulo, onde foi operado às pressas na madrugada do dia 10 de dezembro para drenar um sangramento da cabeça, reflexo da queda que sofreu no banheiro do Palácio da Alvorada há dois meses.

Lula teve alta no domingo (15) do Hospital Sírio-Libanês, seguiu para sua casa na capital paulista e retornou ao hospital nesta quinta para realizar uma tomografia.

Segundo o cardiologista Roberto Kalil, o resultado do exame foi “satisfatório”. Lula está bem e pode retomar as atividades de trabalho em Brasília. O presidente, por enquanto, deve evitar exercícios físicos e repetirá a tomografia em 10 dias.

“O hematoma não existe mais “, informou Kalil.

De volta a Brasília, Lula pretende realizar nesta sexta-feira (20) uma reunião de fim de ano com sua equipe ministerial — o governo tem 38 ministérios.

Mulher detida

Uma mulher que levou uma coroa de flores para a casa do presidente Lula (PT) em São Paulo foi detida na última quarta-feira (18) por xingar de macaco um agente da Polícia Federal (PF).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a pensionista militar do Exército Maria Cristina de Araújo Rocha, de 76 anos, chegou ao local na tarde desta quinta-feira e tentou deixar a coroa de flores em frente à casa do presidente, que estava no imóvel.

Segundo informações da CBN, a ação foi inibida pelos agentes de segurança da Presidência, que retiraram o material da calçada, e a impediram de sair do local até que prestasse informações.

Maria, então, volta para o carro e grita para um agente da PF: “Eu não vou fugir seu macaco”.

A mulher foi detida por injúria racial, que é o ato de ofender alguém em razão de sua cor, raça, etnia ou nacionalidade. A pena é de 2 a 5 anos e multa. O carro dela, que tinha cartazes com ataques ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, foi apreendido para passar por perícia.

2024-12-19