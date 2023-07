Notícias Lula se atrasa mais que a noiva em casamento do senador Randolfe Rodrigues

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Presidente e primeira-dama foram padrinhos do senador e da advogada Priscila Barbosa. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja da Silva, compareceram ao casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), nesta sexta-feira (28), em Brasília. Os dois, que também foram padrinhos do noivo, chegaram à cerimônia às 16h56, alguns minutos após a noiva, a advogada Priscila Barbosa.

O casamento ocorreu em uma mansão no Lago Norte, bairro nobre de Brasília, pertencente ao cantor Orlando Morais, marido da atriz Glória Pires. A cerimônia ainda contou com a presença do cantor e pastor Kleber Lucas, que ao contrário da maioria dos líderes evangélicos do País, que apoiaram o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, é apoiador de Lula.

Autoridades presentes

Além de Lula, outras autoridades dos Três Poderes compareceram ao evento, como o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais), José Múcio (Defesa), Márcio Macedo (Secretaria-Geral da Presidência) e Renan Filho (Transportes).

Também estiveram na cerimônia parlamentares como os senadores Humberto Costa (PT-PE) e Jaques Wagner (PT-BA) e os deputados federais Lindbergh Farias (PT-RJ) e Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Outro que marcou presença foi o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, além do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi convidado, mas não compareceu.

Além de ter sido padrinho de casamento do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), o cantor Caetano Veloso chegou a cantar na festa. Em vídeo publicado pelo cantor Orlando Morais, marido da atriz Glória Pires e proprietário da mansão onde o evento ocorreu, no Lago Norte, em Brasília, ele e Caetano cantam a música “Luz do Sol”, que seria uma das preferidas de Randolfe.

Pedido de casamento

O pedido se deu em uma festa de comemoração convocada por ele após receber do governo francês a condecoração da Legião de Honra – a medalha foi um reconhecimento pela atuação em assuntos como meio ambiente, educação, questões da fronteira entre o Amapá e a Guiana Francesa, e o combate à pandemia de covid. Diante dos demais parlamentares e artistas presentes, subiu ao palco e cantou a música “Vem, Meu Amor” da banda Eva, e ofereceu uma aliança à até então namorada.

Líder do governo Lula no Congresso Nacional, Randolfe já foi casado duas vezes, tem dois filhos e dois netos.

2023-07-29