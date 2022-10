Política Lula se encontra com FHC, que declarou voto no petista no 2º turno

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Antes deste encontro, o apoio de FHC a Lula e o agradecimento do candidato ao tucano haviam sido divulgados pelas redes sociais. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se encontrou com ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) na casa do tucano, na capital paulista, nesta sexta-feira (7). FHC havia anunciado, na quarta-feira (5), apoio ao petista no segundo turno da disputa presidencial.

O encontro foi fechado. No perfil do petista no Instagram, a legenda que acompanha a foto dos dois é: “Um reencontro democrático com @presidentefhc”.

Apoio tucano

Lula disputa o segundo turno com o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. Além de ter como candidato a vice o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, que esteve por mais de 30 anos no PSDB e atualmente está filiado ao PSB, Lula tem o apoio de tucanos como o ex-governador José Serra e o ex-senador Aloysio Nunes.

Antes deste encontro, o apoio de FHC a Lula havia sido divulgado pelo Twiter: “Neste segundo turno voto por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Voto em Luiz Inácio Lula da Silva”, disse.

Lula agradeceu o apoio em publicação no seu perfil do Twitter. “Obrigado pelo seu voto e confiança. O Brasil precisa de diálogo e de paz.”

Liberação

Na terça-feira (4), o PSDB liberou os diretórios estaduais para apoiar Lula ou Jair Bolsonaro (PL). No mesmo dia, o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), pediu voto para o presidente. Rodrigo foi derrotado na disputa pela reeleição e não irá para o segundo turno. Em agosto, porém, sua opinião era outra e, em entrevista, o tucano afirmou que não daria “palanque para presidente da República”.

“Eu não tô aqui como candidato a governador à reeleição para dar palanque para presidente da República. Eu não fui forjado dentro de um projeto de poder PT nem de um projeto da família Bolsonaro.”

Lula e FHC foram adversários nas eleições de 1994 e 1998, ambas vencidas pelo tucano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política