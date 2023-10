Política Lula se levanta, diz que está recuperado e volta ao Planalto semana que vem

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Presidente aproveita solenidade para mostrar que já está recuperado da cirurgia. Foto: Reprodução de TV Presidente aproveita solenidade para mostrar que já está recuperado da cirurgia. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou o final de seu discurso na cerimônia de comemoração dos 20 anos do Bolsa Família para dizer que está recuperado da cirurgia no quadril e que voltará a trabalhar do Palácio do Planalto na semana que vem. Ele participou da solenidade por videoconferência, de dentro do Palácio da Alvorada.

Lula operou o lado direito do quadril para corrigir uma artrose em 29 de setembro – no mesmo dia, também retirou o excesso de pele das pálpebras. No dia primeiro de outubro teve alta e foi para o Palácio da Alvorada para continuar sua recuperação. Ele tem despachado do Alvorada, sem ir ao Planalto.

O presidente da República falou ao lado da primeira dama, Janja. Ao fim do pronunciamento, se levantou para mostrar recuperação da cirurgia – o enquadramento da câmera era aberto o suficiente para mostrá-lo de pé.

Lula brincou que o técnico do Corinthians, Mano Menezes, já o chamou para jogar futebol, e o que o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, pensava em fazer o mesmo.

“Para vocês perceberem que semana que vem eu já vou voltar ao Palácio do Planalto. Já estou levantando sozinho, ficando em pé. O Mano Menezes já me chamou para voltar a jogar no Corinthians, o Diniz está pensando em me chamar para a seleção, estou pronto para o combate outra vez. Na semana que vem, Wellington [Dias, ministro do Desenvolvimento Social], nos encontraremos no Palácio do Planalto”, declarou o presidente da República.

Bolsa Família

O primeiro pagamento do Bolsa Família foi realizado em outubro de 2003 e contemplou 1,15 milhão de famílias. Cada família recebeu, em média, R$ 73,67.

A superação da pobreza e a transformação social foram os alicerces de criação do Bolsa Família, que unificou o pagamento de diversos benefícios em um só programa. Dados do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, citados pelo MDS, apontam quem mais de 64% das crianças e dos adolescentes que recebiam o Bolsa Família em 2005 deixaram o Cadastro Único até 2019, com a inserção desse público no mercado formal de trabalho.

Lula reafirmou o compromisso de tirar, novamente, o Brasil do Mapa da Fome das Nações Unidas. O país havia saído dessa estatística em 2014, por meio de estratégias de segurança alimentar e nutricional executadas ao longo da década anterior, mas voltou a figurar no cenário nos anos seguintes, especialmente no período da pandemia de covid-19.

Dados do relatório global Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo, divulgado por cinco agências especializadas da ONU, apontam que um em cada dez brasileiros (9,9%) passava por situação de insegurança alimentar severa entre 2020 e 2022. Além disso, segundo o mesmo estudo, quase um terço (32,8%) da população do país está incluído nas categorias de insegurança alimentar severa ou moderada, o que equivale a 70,3 milhões de brasileiros. A situação mostra um agravamento no acesso à segurança alimentar no país. Os dados anteriores, de 2014 a 2016, indicavam percentual de 18,3%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-se-levanta-diz-que-esta-recuperado-e-volta-ao-planalto-semana-que-vem/

Lula se levanta, diz que está recuperado e volta ao Planalto semana que vem

2023-10-20