Política Lula se queixou do "clima de ódio" na política, causado pela "indústria das fake news"

Por Redação O Sul | 23 de abril de 2023

Presidente vai enviar projeto de regulamentação das redes nesta semana. (Foto: Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com o presidente de Portugal no final de semana, Marcelo Rebelo de Sousa, durante uma cerimônia de boas-vindas na Praça do Império, em Lisboa. Durante seu discurso, prometeu encaminhar um projeto de lei para regulamentação das redes.

O presidente brasileiro se queixou do “clima de ódio” na política, causado pela “indústria das fake news”. Ele prometeu que, na próxima semana, enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei para regular as redes sociais.

“No Brasil nós estamos trabalhando muito, estamos inclusive com um projeto de lei que vai entrar na próxima semana no Congresso Nacional pra gente criar uma certa regulamentação pra evitar a disseminação da mentira através da internet. É obrigação lutar contra a desinformação e que leve em consideração a responsabilidade de empresas de tecnologia em combater conteúdos ilícitos”, declarou.

Relações comerciais com Portugal – A balança comercial do Brasil com Portugal está próxima de R$ 6 bilhões, disse o presidente. Ele espera que após a visita, esse valor dobre. “É preciso que a gente seja mais ousado. Nossos empresários e ministros precisam conversar mais, projetar o futuro no financiamento das Indústria e dos produtos dos dois países”.

O presidente português defendeu a resolução do acordo entre União Europeia e Mercosul, além de aprofundamento das relações entre os países na economia, cultura, inovação e na área da Saúde.

Lula também defendeu a inclusão do Brasil no Conselho de Segurança da ONU (Organização das Nações Unidas). “É preciso entrar mais países, mais continentes e estabelecer uma nova geografia”, afirmou.

PL das Fake News

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) disse que a saída de Gonçalves Dias da chefia do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) não deve influenciar na votação do requerimento de urgência do projeto de lei das fake news . Em entrevista, o parlamentar também deixou claro que Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) não irá mudar os rumos dos trabalhos do PL 2630/2020.

A expectativa de Orlando é que o requerimento seja lido nesta quarta-feira (26), e passe a ser debatido em plenário. Para que o projeto seja aprovado, é preciso que 257 deputados votem a favor.

A proposta foi realizada pelo senador Alessandro Vieira (PSDB-SE), que teve a aprovação do Senado Federal em 2020. Na Câmara, a relatoria ficou nas mãos de Orlando Silva e o texto sofreu diversas alterações ao longo dos últimos três anos. Se a lei for aprovada pelos deputados, o texto voltará para o Senado.

Orlando admitiu que a saída de Gonçalves Dias da GSI causou “instabilidade e tensão política”, mas que o projeto das fake news é uma tema que interessa base governista e oposição. “Por isso eu não acredito que haja qualquer interferência dos fatos recentes [na votação]“, opinou.

