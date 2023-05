Política Lula se reúne com primeiro-ministro do Reino Unido

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Segundo o governo federal, a pauta de Lula e Rishi Sunak na reunião inclui o comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. Foto: Ricardo Stuckert/PR Segundo o governo federal, a pauta de Lula e Rishi Sunak na reunião inclui o comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental. (Foto: Ricardo Stuckert/PR) Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, nesta sexta-feira (5), em Londres. O encontro ocorreu no escritório do político inglês, por volta das 16h no horário local (12h, no horário de Brasília).

Os carros com a comitiva do presidente chegaram à residência de Downing Street por volta de 15h55min no horário local (11h55min no horário de Brasília). O assessor especial da Presidência Celso Amorim também estava na área reservada às autoridades.

Segundo o governo federal, a pauta de Lula e Rishi Sunak na reunião inclui o comércio entre os países, cooperação tecnológica e questão ambiental.

O presidente brasileiro viajou à Inglaterra para participar da coroação do rei Charles III, no sábado (6). Ele desembarcou no país por volta das 11h desta sexta, no horário local (7h, no horário de Brasília).

A agenda do dia ainda prevê a presença de Lula em uma recepção oferecida pela família real britânica no Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca, às delegações estrangeiras que chegaram a Londres para o evento.

Coroação e confraternização

A coroação de Charles III e da rainha consorte Camilla ocorrerá na manhã de sábado, a partir das 10h, na Abadia de Westminster. A cerimônia será conduzida pelo Arcebispo da Cantuária, Justin Welby, a principal autoridade da Igreja Anglicana.

Após a cerimônia, Lula participará de uma confraternização reservada, a convite do rei, juntamente com outros chefes de Estado que estarão em Londres para as festividades.

O governo federal considera a viagem do presidente Lula ao Reino Unido parte do relançamento das relações diplomáticas do Brasil desde a posse presidencial em janeiro. Desde que tomou posse, Lula já visitou Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal e Espanha e teve encontros com diversos líderes mundiais tanto no Brasil como no exterior.

De acordo com o governo, o Reino Unido apoia também o pleito do Brasil por uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU.

Ainda este mês, está prevista a visita do secretário do Exterior britânico, James Cleverly, ao Brasil, para a realização do 6º Diálogo Estratégico entre chanceleres dos dois países.

Relações Brasil-Reino Unido

Atualmente, o Reino Unido é o 20º país para o qual o Brasil mais exporta produtos (US$ 3,7 bilhões) e também o 20º no ranking das importações do mercado brasileiro (US$ 2,8 bilhões), em um fluxo total de comércio avaliado em US$ 6,5 bilhões.

O Reino Unido é também um dos maiores investidores no Brasil em setores como óleo e gás, finanças e transportes. O valor do estoque de investimentos chega a US$ 36 bilhões. O Brasil também investe no Reino Unido (estoque de mais de US$ 5 bilhões).

