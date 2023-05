Inter Inter retoma conversas pelo volante Gustavo Cuéllar

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

O jogador de 30 anos é um sonho da diretoria colorada Foto: Reprodução O jogador de 30 anos é um sonho da diretoria colorada (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A novela Gustavo Cuéllar ainda não acabou. O Inter retomou as conversas com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nas primeiras tentativas de contratação do jogador, o time do Oriente Médio não estava disposto a conversar. Na nova tentativa, o clube já se mostrou mais acessível a negociação.

No início da temporada de 2023, o Colorado tentou uma investida no jogador, mas não conseguiu levar adiante. O time foi punido com o transferban da Fifa, com isso os árabes estavam impedidos de contratar. Isso evitava que liberassem jogadores pela impossibilidade de contratar outro atleta.

O contrato do colombiano com o Al-Hilal termina em junho de 2024. A intenção gaúcha é costurar o negócio antes de julho, quando reabre a janela de transferências.

Caso o Inter consiga fechar a negociação, Cuéllar será o quinto volante contratado nesta temporada pelo clube. O time já contratou Rômulo, Gabriel Baralhas, Gustavo Campanharo e Charles Aránguiz para o setor.

