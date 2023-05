Grêmio “Ninguém faz gol todo jogo”, diz diretor de futebol do Grêmio falando sobre Suárez

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Diretor aproveitou e falou sobre Suárez, Adriel e Carballo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Diretor aproveitou e falou sobre Suárez, Adriel e Carballo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O diretor de futebol do Grêmio, Antonio Brum, concedeu entrevista coletiva na quinta-feira (4), no CT Luiz Carvalho. Ele foi questionado sobre o goleiro Adriel, Carballo e Suárez. Sobre a polêmica com o goleiro, Brum disse que apenas o presidente Alberto Guerra irá comentar sobre o assunto.

De acordo com Brum, Adriel está integrado ao grupo de jogadores e à disposição do técnico do Grêmio, Renato Portaluppi. O caso não será mais discutido publicamente.

“Sobre o Adriel não vamos mais falar. O assunto está com o presidente. Adriel está integrado e receberá oportunidade como qualquer outro jogador”, disse o diretor.

O diretor aproveitou e atualizou a situação de Carballo. Ele destacou que o volante sentiu desgaste devido o grande número de partidas e mais os amistosos com a seleção uruguaia.

“O Felipe vem de um campeonato com desgaste menor, com viagens curtas. Ele ainda teve os amistosos com o Uruguai. Sentiu um desgaste com isso, que repercutiu em dores no púbis. Reduzimos a carga e aos poucos o DM [departamento médico] vai o soltando. Deve estar à disposição em breve”, disse Brum.

O dirigente ainda destacou que “acha normal” o Suárez ficar sem marcar gols por quatro partidas. Ainda disse que nenhum jogador faz gol todas as partidas.

“Acho normal. Ninguém faz gol todo jogo. É uma alta performance. Importante é vencermos, independentemente de quem faz os gols. A expectativa é grande, mas vejo normal ficar quatro jogos sem gols. Participou ativamente das partidas. Daqui a pouco ele faz três gols e volta a ter uma média de gols melhor”, disse o diretor.

2023-05-05