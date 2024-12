Política Lula segue lúcido, orientado e fará exames de sangue, informa novo boletim médico

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O documento informa também que o presidente está caminhando. Foto: Reprodução/Instagram O documento informa também que o presidente está caminhando. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos. Segundo boletim médico divulgado às 12h deste sábado (14), o chefe do Executivo segue lúcido e orientado. De acordo com o boletim médico, não há previsão da realização de novos exames de imagem. Ao longo do dia, Lula deve ser submetido a exames de sangue.

O documento informa também que o presidente está caminhando. Na sexta-feira (13) a primeira-dama Janja publicou uma foto no Instagram caminhando com o Lula na no corredor do hospital.

“Hoje foi dia de muita emoção, alegria e de gratidão por caminhar ao seu lado. Tenho certeza que essa imagem também levou tranquilidade para todos que tanto se preocupam e tem carinho pelo presidente. Meu amor, sua força nos move e nos inspira a cada dia. Como é bom te ver assim, conversando, brincando, sorrindo. Um passo depois do outro e logo estaremos em casa”, disse a primeira-dama na publicação.

Lula também publicou um vídeo caminhando nas dependências do hospital, acompanhado do neurologista Marcos Stavale.

“Agradeço por cada oração e palavra de conforto que recebi nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados. Peço que fiquem tranquilos. Estou firme e forte! Andando pelos corredores com Marcos Stavale, o neurocirurgião cirurgião responsável pelo meu procedimento, conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira”, diz a legenda do vídeo.

Lula, que tem 79 anos, foi submetido a uma cirurgia de emergência na madrugada de terça-feira (10) para drenar um hematoma na cabeça – ainda em decorrência da queda que sofreu no banheiro de casa em outubro. Na quinta, ele passou por um procedimento para evitar um novo sangramento na cabeça. No fim do dia, o dreno intracraniano que havia sido colocado no local da cirurgia de terça foi retirado.

A previsão de alta está mantida para o início da semana que vem, na segunda ou terça-feira. Segundo a equipe médica, o exame neurológico do presidente está normal. A única recomendação é de repouso relativo para que ele não faça esforço físico e evite estresse emocional.

Os médicos têm reiterado que Lula não ficará com nenhuma sequela e que as funções neurológicas dele estão preservadas. A intervenção feita na quinta foi um complemento à cirurgia de terça e teve caráter preventivo para evitar um novo sangramento. “A chance de [o hematoma] se refazer é baixa”, disse o neurologista Rogério Tuma.

Agora, a recuperação de Lula vai exigir um repouso relativo. Com exceção da família, as visitas estão proibidas até o fim da internação. Os médicos ressaltaram que o presidente está “apto para praticar qualquer ato de vida” e a trabalhar, mas a recomendação é que ele não trabalhe enquanto estiver no hospital para não passar por estresse.

Leia a íntegra do boletim médico

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos.”

Hoje, fará apenas exames de sangue, sem nova programação de exames de imagem. Segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando.”

O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-segue-lucido-orientado-e-fara-exames-de-sangue-informa-novo-boletim-medico/

Lula segue lúcido, orientado e fará exames de sangue, informa novo boletim médico

2024-12-14