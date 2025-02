Cláudio Humberto Lula só teve reuniões com 15 ministros este ano

Por Cláudio Humberto | 28 de fevereiro de 2025

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Às vésperas da antecipada reforma ministerial do governo federal, o presidente Lula (PT) deixa ‘no gelo’ a maior parte dos ministros que nomeou para a Esplanada. Margareth Menezes (Cultura), Carlos Lupi (Previdência Social) e Vinícius Carvalho (Controladoria-Geral da União) não despacham individualmente com o petista há mais de um ano, por exemplo. Em 2025, Lula teve encontros com apenas 15 dos 39 ministros.

Mais de um ano

Os últimos encontros tête-à-tête dos três com o presidente foram em janeiro de 2024, segundo levantamento da coluna na agenda oficial.

12 meses

André Fufuca que assumiu o Ministério dos Esportes no lugar de Ana Moser, não despacha com o petista desde março de 2024.

Só na posse

Macaé Evaristo, que assumiu os Direitos Humanos do ministro acusado de assédio, só despachou com Lula no dia da posse, há seis meses.

Saúde esparsa

Recém-demitida do Ministério da Saúde, Nísia Trindade teve três encontros privados com Lula este ano, antes de ser dispensada.

Fachin assume STF em setembro; Moraes é próximo

O atual presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luís Roberto Barroso, será substituído no cargo daqui a seis meses pelo ministro Luiz Edson Fachin, o último ministro indicado pela petista Dilma ao STF que ainda não assumiu a posição na Corte. Na vice-presidência, será a vez do ministro Alexandre de Moraes. Após dois anos de mandato, Moraes, que presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas eleições de 2022, será elevado à presidência do Supremo em setembro de 2027.

Coincidência

O mandato do próximo presidente da República, a partir de janeiro de 2027, vai coincidir com o mandato de Moraes à frente do Supremo.

Na década

Nunes Marques, o primeiro indicado do ex-presidente Jair Bolsonaro para o STF, assumirá a presidência da Corte em setembro de 2029.

Eleição importante

Marques assume o comando do TSE em junho de 2026 e vai chefiar a eleição que definirá o próximo presidente da República naquele ano.

Ghost writer

A nota do Itamaraty para responder a um setor do Departamento de Estado dos EUA (o ministério das Relações Exteriores e lá) teve que atravessar a rua até o Planalto diversas vezes antes da publicação. No Congresso, a suspeita é que o autor é Celso Amorim, chanceler de fato.

Jurisdição ampla

“O STF quer se meter em tudo”, disse o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre a suposta consulta do Itamaraty ao ministro do STF Alexandre de Moraes antes de rebater nota dos EUA que citou o Brasil.

Explica, Mauro

Deputados do Novo pedem a convocação do chanceler de enfeite Mauro Vieira ao plenário da Câmara para explicar por que o Itamaraty consultou ministro do STF, mesmo de forma informal, antes de emitir nota oficial.

Bem na fita

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (27) aponta que Ronaldo Caiado (União Brasil), do estado do Goiás, é o governador com melhor aprovação do país (86%), entre os avaliados no levantamento.

Piso no SUS

Deputado e médico, Osmar Terra (MDB-RS) apresentou PEC para criar planos de careira e pisos salariais nacionais para profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). O governo Lula quer fugir da ideia.

Folga GG

As agendas da Câmara dos Deputados e do Senado não têm previstas votações na próxima semana. Parlamentares vão poder pular Carnaval até a terça-feira (11), quando o ano finalmente começa no Congresso.

Doenças raras

Neste 28 de fevereiro é celebrado o Dia Mundial das Doenças Raras, que atingem mais de 13 milhões de pessoas apenas no Brasil, segundo estimativa das autoridades públicas.

Políticos adoraram

Ganha apoio suprapartidário no Senado projeto que reduz os prazos de inelegibilidade de políticos condenador condenações na Justiça (Comum e Eleitoral). O relator é o senador Weverteon, do PDT do Maranhão.

Pergunta na memória

Patriotismo voltou a ser coisa boa?

PODER SEM PUDOR

Saia justa em Blumenau

Na ânsia de agradar os juízes, o governador Esperidião Amin (SC) cometeu uma gafe, certa vez, em discurso no Congresso Nacional dos Magistrados Trabalhistas, em Blumenau. Ele citou um julgamento envolvendo o Estado: “Estava perdendo o julgamento e mandei uma cartinha para os juízes. A cartinha acabou ajudando os juízes a decidirem a nosso favor”, revelou. “Não recebi cartinha nenhuma!” retrucou depois, irritado, o presidente do TST, ministro Francisco Fausto, “juiz não recebe cartinha de ninguém!”. Na verdade, os procuradores catarinenses enviaram aos juízes um memorial, documento de praxe utilizado em qualquer julgamento.

(Cláudio Humberto – @diariodopoder)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

