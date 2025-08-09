Sábado, 09 de agosto de 2025

Política Lula sondou o dirigente nacional do PSD sobre o destino político de Tarcísio de Freitas

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

Segundo Kassab, a tendência é o governador disputar um segundo mandato em São Paulo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sondou o dirigente nacional do PSD, Gilberto Kassab, sobre o destino político de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2026. Em almoço no Palácio da Alvorada na última quinta-feira (7), o petista ouviu do cacique partidário que a tendência é o governador disputar um segundo mandato em São Paulo e não concorrer à Presidência da República, segundo relatos da conversa.

Kassab avalia que Tarcísio tem uma reeleição garantida em São Paulo. Na reunião com Lula, ele apresentou o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), como nome da sigla ao Planalto no ano que vem. O petista disse entender o desejo da legenda de ter candidato próprio à Presidência, mas afirmou que gostaria de manter o diálogo aberto sobre 2026.

Nas últimas semanas, Lula tem tentado se reaproximar dos partidos de centro-direita. O convite para o almoço no Alvorada foi transmitido a Kassab pela ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que também participou do encontro. Estavam presentes ainda os líderes do PSD no Senado, Otto Alencar (BA), e na Câmara, Antonio Brito (BA).

Preço político

Em outro momento da conversa, Lula disse a Kassab que a oposição e parte da centro-direita podem pagar um preço político alto por apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus filhos na cruzada que resultou na tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil. O próprio Kassab se solidarizou com Bolsonaro após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prisão domiciliar do ex-presidente.

O PSD tem três ministros no governo Lula – Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca) -, enquanto Kassab é secretário do governo Tarcísio. O partido tem dois pré-candidatos à Presidência. Ratinho é a primeira opção, mas o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também está na fila.

Lula também pretende chamar o presidente do União Brasil, Antonio de Rueda, para uma conversa. Na semana passada, ele se reuniu com ministros do partido – Celso Sabino (Turismo), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações) – e reclamou de críticas da legenda ao governo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

