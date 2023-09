Notícias Lula tem alta prevista para até terça-feira

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2023

Presidente foi submetido a cirurgia para restauração da articulação do quadril direito. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Submetido a uma cirurgia no quadril na sexta-feira (29), o presidente Lula deve receber alta do hospital até esta terça-feira (3). Ele permanece internado em apartamento do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, sob o cuidado das equipes dos médicos Roberto Kalil Filho, Ana Helena Germoglio e Giancarlo Cavalli Polessello.

Após a alta hospitalar, o presidente vai para o Palácio da Alvorada, residência oficial, de onde despachará ao longo das próximas semanas. Lula deverá fazer sessões de fisioterapia e exercícios específicos.

Chamada de artroplastia do quadril, a operação ortopédica durou pouco mais de uma hora, das 12h às 13h13m de sexta-feira. O presidente colocou uma prótese híbrida, que tem parte fixada com cimento ósseo e outra encaixada diretamente no osso. Sete médicos acompanharam a cirurgia.

De acordo com boletim médico divulgado nesse sábado (30), Lula também já realizou sessões de fisioterapia e permanece internado em apartamento na unidade de saúde. Já na noite de sexta o petista havia firmado os pés no chão. No processo de recuperação, já era previsto que Lula ficasse em pé e caminhasse nesses primeiros dias pós-cirurgia, com o auxílio de andador e muletas.

Lula também passou por um procedimento para a correção da pálpebra. A intervenção para a remoção do excesso de pele ocorreu das 15h às 16h16m e foi realizada pela médica Eliana Forno. Esse procedimento não exige cuidados pós-operatórios complexos, segundo os médicos.

O presidente foi submetido a cirurgia pois sofria com intensas dores na cabeça do fêmur, provocadas por uma artrose. Lula reclamava de dor desde agosto do ano passado pois sofreu um desgaste natural da idade na cartilagem que fica entre o fêmur e a bacia. Cerca de 20% das pessoas com mais de 65 anos têm o problema. Em julho deste ano, Lula falou publicamente de suas dores durante uma live e afirmou que tem ficado “irritado”, “nervoso” e de “mau humor.

Neste mesmo mês, o presidente passou por dois procedimentos para reduzir as dores no local. O primeiro tratamento foi uma infiltração, quando o paciente recebe uma injeção de medicamentos diretamente na área afetada. Dias depois, realizou uma “denervação percutânea no quadril direito, que usa substâncias para tentar eliminar as exterminações nervosas que causam dor no paciente.

O prognóstico é que em até 6 semanas, cerca de um mês e meio, ele já esteja em plenas condições de retomar uma agenda intensa, inclusive com viagens. O próximo compromisso internacional deve ser a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP28), em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de novembro, seguida de uma visita à Alemanha, em 4 e 5 de dezembro. Segundo os médicos, ele terá plenas condições de cumprir esses compromissos.

