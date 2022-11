Notícias Lula tem inflamação na garganta diagnosticada em hospital

Presidente eleito fez exames antes de viagem ao Egito para conferência da ONU sobre o clima. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve neste sábado (12) no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. De acordo com assessoria do político, o petista realizou exames de rotina antes de sua viagem ao Egito para participar da COP27, nessa segunda (14).

De acordo com boletim médico, Lula foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas por Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Rubens Brito. O presidente eleito realizou exames de imagens de ecocardiograma, angiotomografias e PET scan (tomografia computadorizada por emissão de pósitrons).

Segundo o boletim, os resultados dos exames “estão normais e seguem mostrando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011”. Lula, no entanto, apresentou inflamação na garganta “por esforço vocal” e leucoplasia na laringe.

“O exame de nasofibroscopia mostra alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe”, diz o boletim.

A leucoplasia é uma espécie de mancha ou placa branca, geralmente benigna, presente na mucosa das cordas vocais.

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), que integra o grupo que discutirá questões da saúde durante o governo de transição, usou as redes sociais para explicar os exames feitos por Lula.

“A gente pode falar com muita força e clareza que a saúde do presidente Lula está ótima, [ele está] pronto para governar o nosso país. Não tem nenhum sinal. Os exames todos mostram a normalidade e a completa remissão daquele antigo tumor que já faz uma década que teve”, disse.

Histórico médico

Lula tem 77 anos e será o presidente com mais idade a assumir o governo do Brasil. Durante a campanha eleitoral, sua voz muito rouca, por vezes falhada durante os discursos, debates e entrevistas, chamou a atenção de quem acompanhou o então candidato à reeleição.

Em 2011, Lula teve um câncer de três centímetros de diâmetro na laringe, que o fez passar por mais de 30 sessões de quimioterapia. O tratamento o curou da doença.

Faz exercícios físicos quase diariamente, em que alterna caminhadas com musculação. Ele tem 1,70 metro de altura e, segundo disse em um de seus discursos em atos eleitorais, está com 87 kg.

COP27

O presidente eleito fez os exames antes de ir para a COP27, no Egito, da qual participará a partir da próxima terça (15). Além do petista, a comitiva contará com os senadores Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) e a deputada federal eleita por São Paulo Marina Silva, cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente.

O evento começou em 6 de novembro e vai até o dia 18 de novembro, no Egito, e conta com a participação de mais de cem chefes de Estado. O Brasil será representado na COP27 por membros tanto do governo Jair Bolsonaro (PL) quanto do grupo do presidente eleito.

Em discurso na quinta (10), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição, Lula comentou sobre sua participação na COP27: “Já vou ter no Egito mais conversas com lideranças mundiais em um único dia do que o Bolsonaro teve em quatro anos. Uma das coisas que vamos fazer é recolocar o Brasil no centro da geopolítica internacional. Vocês não têm noção da expectativa que o Brasil está gerando no mundo.”

