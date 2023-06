Política Lula tem maior aprovação e confiança entre mulheres do que por homens

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2023

As eleitoras tendem a ver menos o governo petista como péssimo. (Foto: Reprodução)

A diferença entre os gêneros se repete quando os entrevistados são questionados se confiam ou não em Lula, já que 49% dos homens responderam que confiam no presidente, índice que cresce para 52% entre o sexo feminino. Na ponta contrária, 44% das mulheres afirmam que não confiam em Lula, contra 48% dos homens.

A pesquisa ainda revela que 37% da população avaliam o governo Lula como ótimo e bom, com índices muito parecidos entre homens (36%) e mulheres (38%). Mas entre os que avaliam negativamente a atual gestão, os homens se sobressaem. Apenas 16% das mulheres entrevistadas consideram o governo péssimo, enquanto 22% do gênero masculino fazem a mesma avaliação. Por outro lado, 10% das mulheres e 8% dos homens avaliam o governo como ruim.

Na visão de Luciana Santana, professora de ciência política da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), essa força de Lula entre o eleitorado feminino já era vista durante a campanha eleitoral, mas algumas políticas de sua gestão podem explicar essa afinidade.

“O próprio Bolsa Família, onde as mulheres chefes de família têm uma responsabilidade sobre o recebimento desse benefício, é um exemplo. Mas há outras políticas como a retomada da campanha de vacinação, políticas relacionadas à agricultura familiar, em que há muitas mulheres envolvidas, e isso tudo faz com que as mulheres avaliem melhor o presidente Lula do que os homens.”

Cenário de 2022

Os dados reforçam a maior força de Lula entre mulheres que já era sentida desde a campanha eleitoral de 2022. Pesquisa divulgada pelo Ipec em setembro mostrava que 44% dos homens não votaria no petista de jeito nenhum para presidente, enquanto entre o sexo feminino o número caía para 39%. Nessa pesquisa, 46% das mulheres responderam que com certeza votariam em Lula, contra 43% dos homens.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, por sua vez, tinha mais força entre os homens. Também em pesquisa divulgada pelo Ipec em setembro do ano passado, 38% dos homens classificaram o governo como ótimo e bom, enquanto 35% das mulheres tinham a mesma avaliação. Para 42% das mulheres ouvidas à época, o governo era péssimo ou ruim, contra 37% dos homens que classificaram o governo assim.

A pesquisa Ipec/O GLOBO ouviu 2 mil pessoas entre os dias 1º e 5 de junho de 2023, em 127 municípios, com nível de confiança de 95%.

