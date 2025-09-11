Política Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha

De acordo com o instituto, trata-se do maior índice de aprovação do governo petista este ano Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República Ricardo Stuckert/Presidência da República Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é reprovado por 38% dos brasileiros e aprovado por 33%, mostra nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (11). Outros 28% consideram a gestão federal regular.

Ruim/péssimo: 38% (era 40% na rodada anterior, de 30 de julho)

Ótimo/bom: 33% (era 29%)

Regular: 28% (era 29%)

Não sabem: 2% (era 1%)

Trata-se, numericamente, do maior índice de aprovação do governo petista este ano. Em fevereiro, Lula registrou a pior marca de todos os seus mandatos, na esteira da “crise do Pix” e da alta no preço dos alimentos. Naquele momento, 41% avaliavam sua gestão como ruim ou péssima e apenas 24% como ótima ou boa.

A alta na avaliação positiva do governo petista coincide com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal), na ação penal que apura a suposta tentativa de golpe de Estado, e com a continuidade do tarifaço imposto por Donald Trump.

Na última pesquisa Datafolha, realizada em 30 de julho, 29% avaliavam o governo positivamente, 40% negativamente e 29% o consideravam regular.

O instituto entrevistou 2.005 pessoas com mais de 16 anos em 113 cidades brasileiras entre segunda e terça-feira desta semana. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. (Com informações de O Estado de S.Paulo)

Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha

