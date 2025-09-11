Esporte Maratona e gols: os clubes brasileiros que mais jogaram em 2025

11 de setembro de 2025

Terceiro clube com mais jogos na temporada, o Flamengo é o único do futebol brasileiro que já superou a marca dos 100 gols em 2025

A temporada 2025 tem sido uma verdadeira maratona para os principais clubes do futebol brasileiro. Com estaduais, Copa do Brasil, competições internacionais e o Brasileirão em andamento, algumas equipes já ultrapassaram a marca de 50 partidas disputadas, e não apenas jogaram muito, como também marcaram muitos gols.

Segundo dados do SofaScore, o Bahia lidera o ranking de clubes com mais jogos na temporada, seguido por Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Vitória. Esses cinco clubes têm sido protagonistas em número de partidas e, em sua maioria, também em desempenho ofensivo.

Top 5 clubes que mais jogaram em 2025

Posição Clube Jogos disputados Gols marcados 1º Bahia 58 95 2º Fluminense 57 86 3º Flamengo 53 101 4º Palmeiras 53 84 5º 5º Botafogo Vitória 51 51 62 59

O Flamengo se destaca como o time mais ofensivo entre os que mais jogaram, com 101 gols marcados, uma média superior a 1,9 gol por jogo. O Bahia, líder em número de partidas, também impressiona com 95 gols, mostrando consistência em todas as frentes.

Já o Vitória, apesar de estar entre os que mais atuaram, apresenta um número mais modesto de gols, o que levanta discussões sobre o aproveitamento ofensivo e o desgaste físico causado pelo calendário apertado.

É perceptível que todos os clubes que jogaram o Mundial de Clubes estão na lista exclusivamente da competição, tirando o Fluminense que tirando os 6 jogos na competição mundial o tricolor seguiria na lista, com 51 jogos empatado com o Vitória, já os outros, estariam todos abaixo da lista.

A combinação entre volume de jogos e produção ofensiva revela o equilíbrio, ou a falta dele, entre quantidade e qualidade. Enquanto alguns clubes conseguem manter alto rendimento mesmo com a sequência intensa, outros enfrentam dificuldades para transformar presença em campo em resultados expressivos.

Além dos clubes se destacando na artilharia, temos também os jogadores que estão sendo os responsáveis por balançar as redes nessa temporada. Para fazer o top 5 temos 2 jogadores empatados em quarto lugar com 17 gols cada e com a mesma quantidade de jogos. O quinto colocado tem a mesma quantidade de gols, porém o critério utilizado no empate de gols é a média de gols.

Posição Jogador Clube Gols Jogos 1º Pablo Vegetti Vasco 24 44 2º Germán Cano Fluminense 19 39 3º Kaio Jorge Cruzeiro 18 26 4º Arrascaeta Flamengo 17 39 4º Tiago Marques CSA 17 39 6º Flaco López Palmeiras 17 44

Kaio Jorge ostenta a melhor média entre os artilheiros do país: são 18 gols em apenas 26 partidas, o que representa impressionantes 0,69 gol por jogo. O atacante do Cruzeiro também lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols em 21 jogos.

