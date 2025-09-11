Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Esporte Maratona e gols: os clubes brasileiros que mais jogaram em 2025

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Terceiro clube com mais jogos na temporada, o Flamengo é o único do futebol brasileiro que já superou a marca dos 100 gols em 2025

Foto: Adriano Fontes/Flamengo
Terceiro clube com mais jogos na temporada, o Flamengo é o único do futebol brasileiro que já superou a marca dos 100 gols em 2025. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A temporada 2025 tem sido uma verdadeira maratona para os principais clubes do futebol brasileiro. Com estaduais, Copa do Brasil, competições internacionais e o Brasileirão em andamento, algumas equipes já ultrapassaram a marca de 50 partidas disputadas, e não apenas jogaram muito, como também marcaram muitos gols.

Segundo dados do SofaScore, o Bahia lidera o ranking de clubes com mais jogos na temporada, seguido por Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Vitória. Esses cinco clubes têm sido protagonistas em número de partidas e, em sua maioria, também em desempenho ofensivo.

Top 5 clubes que mais jogaram em 2025

Posição Clube Jogos disputados Gols marcados
Bahia 58 95
Fluminense 57 86
Flamengo 53 101
Palmeiras 53 84

Botafogo

Vitória

 51

51

 62

59

O Flamengo se destaca como o time mais ofensivo entre os que mais jogaram, com 101 gols marcados,  uma média superior a 1,9 gol por jogo. O Bahia, líder em número de partidas, também impressiona com 95 gols, mostrando consistência em todas as frentes.

Já o Vitória, apesar de estar entre os que mais atuaram, apresenta um número mais modesto de gols, o que levanta discussões sobre o aproveitamento ofensivo e o desgaste físico causado pelo calendário apertado.

É perceptível que todos os clubes que jogaram o Mundial de Clubes estão na lista exclusivamente da competição, tirando o Fluminense que tirando os 6 jogos na competição mundial o tricolor seguiria na lista, com 51 jogos empatado com o Vitória, já os outros, estariam todos abaixo da lista. 

A combinação entre volume de jogos e produção ofensiva revela o equilíbrio, ou a falta dele, entre quantidade e qualidade. Enquanto alguns clubes conseguem manter alto rendimento mesmo com a sequência intensa, outros enfrentam dificuldades para transformar presença em campo em resultados expressivos.

Além dos clubes se destacando na artilharia, temos também os jogadores que estão sendo os responsáveis por balançar as redes nessa temporada. Para fazer o top 5 temos 2 jogadores empatados em quarto lugar com 17 gols cada e com a mesma quantidade de jogos. O quinto colocado tem a mesma quantidade de gols, porém o critério utilizado no empate de gols é a média de gols.

Posição Jogador Clube Gols Jogos
Pablo Vegetti Vasco 24 44
Germán Cano Fluminense 19 39
Kaio Jorge Cruzeiro 18 26
Arrascaeta Flamengo 17 39
Tiago Marques CSA 17 39
Flaco López Palmeiras 17 44

Kaio Jorge ostenta a melhor média entre os artilheiros do país: são 18 gols em apenas 26 partidas, o que representa impressionantes 0,69 gol por jogo. O atacante do Cruzeiro também lidera a artilharia do Campeonato Brasileiro, com 15 gols em 21 jogos.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Esporte

Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro
https://www.osul.com.br/maratona-e-gols-os-clubes-brasileiros-que-mais-jogaram-em-2025/ Maratona e gols: os clubes brasileiros que mais jogaram em 2025 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro
Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional
Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista
Rio Grande do Sul Atividade da indústria segue sem crescer, e tendência é por restrição a investimentos e criação de empregos no Rio Grande do Sul
Economia Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto
Política Defesa de Bolsonaro afirma que vai pedir a prisão domiciliar em caso de condenação do ex-presidente
Política Presidente do Partido Liberal diz que o governador Tarcísio de Freitas será bem-vindo, mas Bolsonaro que decidirá candidato para 2026
Pode te interessar

Esporte Bortoleto homenageia Ayrton Senna com capacete nas cores do Brasil

Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar

Esporte Quando será a Copa do Mundo 2026? Veja datas de abertura e final

Esporte Técnico vira alvo de críticas na Turquia após derrota para a Itália no Mundial de Vôlei