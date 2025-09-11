Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

No último confronto entre as equipes, o Mirassol venceu com atuação decisiva de Reinaldo, ex-lateral do Grêmio, que foi o grande destaque da partida

Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol
No último confronto entre as equipes, o Mirassol venceu com atuação decisiva de Reinaldo, ex-lateral do Grêmio, que foi o grande destaque da partida. (Foto: Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

Neste sábado (13), às 16 horas, o Grêmio recebe o Mirassol na Arena, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o duelo vai além da disputa por pontos: o Tricolor Gaúcho busca encerrar uma escrita incômoda contra o Leão Caipira, adversário que venceu os dois confrontos anteriores entre as equipes.

O primeiro encontro entre os clubes aconteceu em 2022, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Mirassol eliminou o Grêmio com uma vitória por 3 a 2 no estádio Maião, com gols de Camilo, Fabrício Daniel e Fabinho. O Grêmio, então comandado por Roger Machado, ainda estava na Série B, enquanto o Mirassol disputava a Série C.

O segundo confronto foi ainda mais doloroso para os gremistas. No primeiro turno da Série A de 2025, o Mirassol aplicou uma goleada por 4 a 1, novamente no Maião. Reinaldo, ex-Grêmio, e Daniel Borges marcaram duas vezes cada, enquanto Braithwaite descontou para os visitantes. A derrota culminou na demissão do técnico Gustavo Quinteros, substituído dias depois por Mano Menezes.

Agora, com o apoio da torcida e jogando em casa, o Grêmio tem a chance de mudar essa história. A equipe busca não apenas os três pontos, mas também uma vitória simbólica que represente a superação de um tabu recente e doloroso.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Grêmio

Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão
https://www.osul.com.br/gremio-encara-o-mirassol-para-tentar-apagar-historico-negativo-no-campeonato-brasileiro/ Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional
Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista
Rio Grande do Sul Atividade da indústria segue sem crescer, e tendência é por restrição a investimentos e criação de empregos no Rio Grande do Sul
Economia Exportação de produtos atingidos por tarifaço cai 22% em agosto
Política Defesa de Bolsonaro afirma que vai pedir a prisão domiciliar em caso de condenação do ex-presidente
Política Presidente do Partido Liberal diz que o governador Tarcísio de Freitas será bem-vindo, mas Bolsonaro que decidirá candidato para 2026
Rio Grande do Sul Idoso morre após ser atacado por quatro pitbulls no Rio Grande do Sul
Pode te interessar

Grêmio Willian é apresentado pelo Grêmio e deve estrear no clássico Gre-Nal no Brasileirão

Grêmio Grêmio intensifica preparação para enfrentar o Mirassol no Brasileirão

Grêmio Saiba quem foi o primeiro estrangeiro da história do Grêmio

Grêmio A vinda de Willian para o Grêmio teve influência direta de duas figuras marcantes da história do futebol