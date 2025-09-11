Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro

No último confronto entre as equipes, o Mirassol venceu com atuação decisiva de Reinaldo, ex-lateral do Grêmio, que foi o grande destaque da partida

Neste sábado (13), às 16 horas, o Grêmio recebe o Mirassol na Arena, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o duelo vai além da disputa por pontos: o Tricolor Gaúcho busca encerrar uma escrita incômoda contra o Leão Caipira, adversário que venceu os dois confrontos anteriores entre as equipes.

O primeiro encontro entre os clubes aconteceu em 2022, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Mirassol eliminou o Grêmio com uma vitória por 3 a 2 no estádio Maião, com gols de Camilo, Fabrício Daniel e Fabinho. O Grêmio, então comandado por Roger Machado, ainda estava na Série B, enquanto o Mirassol disputava a Série C.

O segundo confronto foi ainda mais doloroso para os gremistas. No primeiro turno da Série A de 2025, o Mirassol aplicou uma goleada por 4 a 1, novamente no Maião. Reinaldo, ex-Grêmio, e Daniel Borges marcaram duas vezes cada, enquanto Braithwaite descontou para os visitantes. A derrota culminou na demissão do técnico Gustavo Quinteros, substituído dias depois por Mano Menezes.

Agora, com o apoio da torcida e jogando em casa, o Grêmio tem a chance de mudar essa história. A equipe busca não apenas os três pontos, mas também uma vitória simbólica que represente a superação de um tabu recente e doloroso.

