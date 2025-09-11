Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão

11 de setembro de 2025

Recuperado de lesão na coxa, Bruno Tabata voltou a treinar com o grupo no CT Parque Gigante Foto: Ricardo Duarte/Internacional Recuperado de lesão na coxa, Bruno Tabata voltou a treinar com o grupo no CT Parque Gigante e pode mudar o esquema tático do Inter na retomada do Brasileirão. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter pode ter um reforço importante para o duelo contra o Palmeiras neste sábado (13), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o meia Bruno Tabata voltou aos treinos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e está novamente à disposição do técnico Roger Machado.

A partida marca o retorno do Brasileirão após a pausa para a Data Fifa e será disputada na Allianz Arena, em São Paulo, às 18h30min.

Antes da lesão, Tabata vinha atuando como titular e sua presença pode alterar os planos da comissão técnica. Na vitória por 2 a 1 sobre o Fortaleza, o Inter jogou com três volantes, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Rodríguez, em uma formação mais cautelosa. Com Tabata disponível, há a possibilidade de retomar o esquema ofensivo com o meia ao lado de Alan Patrick, além de Carbonero e Ricardo Mathias no ataque.

Roger Machado ainda avalia outras opções, como o retorno de Rafael Borré, que cumpriu suspensão após expulsão contra o Cruzeiro. O time provável para enfrentar o Palmeiras tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata (ou Bruno Henrique/Vitinho) e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias.

A volta de Tabata pode representar não só um ganho técnico, mas também uma retomada de confiança para o Inter na reta decisiva do campeonato.

