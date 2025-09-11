Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Imprensa mundial deu destaque ao início do julgamento do ex-presidente brasileiro, julgado por suposto golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal

Foto: Gustavo Moreno/STF
Imprensa mundial deu destaque ao início do julgamento do ex-presidente brasileiro, julgado por golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal

O STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por organização criminosa. O placar de 3 a 1 foi alcançado com o voto da ministra Cármen Lúcia, nesta quinta-feira (11).

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, está sendo julgado junto a outros sete réus, apontados como os principais integrantes da suposta organização que tentou aplicar o golpe. A sentença deve sair até esta sexta-feira (12).

Reuters

A agência de notícias Reuters afirmou que Bolsonaro está sendo julgado por planejar um golpe para permanecer no poder após perder a eleição de 2022.

“A decisão presumida pela maioria de um painel de cinco ministros do Supremo Tribunal Federal faz de Bolsonaro o primeiro ex-presidente na história do país a ser condenado por atentado à democracia”, diz a reportagem.

The Guardian

O The Guardian afirmou que o placar alcançado no STF deve fazer com que Bolsonaro enfrente uma sentença de décadas por “liderar a conspiração criminosa” para um golpe.

“Ao dar seu voto decisivo, Rocha [Cármen Lúcia] denunciou o que chamou de tentativa de “semear a semente maligna da antidemocracia” no Brasil, mas comemorou como as instituições do país sobreviveram e estão reagindo”, afirma o texto.

O jornal britânico também destacou o voto divergente do ministro Luiz Fux, que defendeu a absolvição de Bolsonaro ao alegar não haver provas de que o ex-presidente tivesse participado de um complô para um golpe.

 

Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
