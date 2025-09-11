Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Com a ministra Cármen Lúcia, Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Com isso, há maioria para que os réus sejam condenados. Na foto, Jair Bolsonaro

Foto: Ton Molina/STF

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou, nesta quinta-feira (11), e formou maioria na Corte para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por participação em um suposto plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022.

Com isso, há maioria para que os réus sejam condenados. O placar está em 3 a 1. Resta apenas o voto de Cristiano Zanin para encerrar o julgamento, mas já não há como reverter o resultado pela condenação dos réus.

“Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
