Quinta-feira, 11 de setembro de 2025
Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025
Com isso, há maioria para que os réus sejam condenados. Na foto, Jair BolsonaroFoto: Ton Molina/STF
A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), votou, nesta quinta-feira (11), e formou maioria na Corte para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus por participação em um suposto plano de golpe contra o resultado das eleições de 2022.
Com isso, há maioria para que os réus sejam condenados. O placar está em 3 a 1. Resta apenas o voto de Cristiano Zanin para encerrar o julgamento, mas já não há como reverter o resultado pela condenação dos réus.