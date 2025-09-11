Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ministra é a quarta a votar no julgamento da suposta trama golpista

Foto: Gustavo Moreno/STF

A ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia disse em seu voto nesta quinta-feira (11) que ataques às urnas eletrônicas pelos integrantes da suposta trama golpista em julgamento no tribunal foi uma ação coordenada para realizar ataques ao Poder Judiciário.

“Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isto precisa de uma série de atos. Isso nunca é um ato. Um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. Quando se põe no encadeamento é que se vê”, afirmou Cármen Lúcia.

A ministra voltou a defender a credibilidade das urnas e dos processos que levam ao uso das ferramentas. “A tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isto, uma tentativa que veio marcada, de combalir mais e mais o Poder Judiciário. Veio marcada, como foi mostrado aqui, com uma série de comportamentos delituosos que foram se somando, que foram se encadeando”, disse a ministra.

A ministra é a quarta a votar no julgamento, que começou no dia 2 de setembro e deve terminar nesta sexta-feira (12). A sessão foi retomada por volta das 14h22min. Ela começou sua fala destacando a importância das ações penais e da responsabilidade de quem julga as ações.

O que ocorre depois do voto de Cármen Lúcia?

A Primeira Turma tem outra sessão para a tarde de quinta-feira (11). Além disso, tem mais um dia de julgamentos na sexta-feira (12), das 9h às 19h.

Decisão por maioria

No julgamento, os ministros avaliam a situação e decidem:

pela absolvição: se isso ocorrer, o processo é arquivado;
pela condenação: se isso ocorrer, será fixada uma pena.
A deliberação — pela condenação ou absolvição —é por maioria de votos. Ou seja, se houver três votos em uma mesma linha, será esse o entendimento que vai prevalecer no colegiado.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

“8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista
Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
https://www.osul.com.br/ataque-a-urnas-foi-coordenado-para-enfraquecer-o-poder-judiciario-diz-a-ministra-do-supremo-carmen-lucia/ “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Bolsonaro pode ser preso imediatamente? Após formação de maioria no Supremo, entenda o que pode acontecer
Inter Enner Valencia deixa o Inter e acerta com time mexicano
Esporte Em meio aos protestos no Nepal, jogadoras brasileiras de vôlei enfrentam momentos de terror
Inter Inter faz penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras no Brasileirão
Política Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha
Esporte Maratona e gols: os clubes brasileiros que mais jogaram em 2025
Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro
Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional
Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
Pode te interessar

Política Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha

Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional

Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa

Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista