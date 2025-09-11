Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Ministra Cármen Lúcia também reforçou que os atos não foram improvisados, mas planejados como parte de uma estratégia de ruptura democrática

Foto: Antonio Augusto/STF

A ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal), afirmou nesta quinta-feira (11) que os ataques de 8 de janeiro de 2023 contra as sedes dos Três Poderes não podem ser tratados como um episódio trivial. A ministra foi a quarta a votar no julgamento da suposta trama golpista, em que são réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-auxiliares e militares por golpe de Estado.

“O 8 de janeiro de 2023 não foi um acontecimento banal, depois de um almoço de domingo, quando as pessoas saíram para passear. O inédito e infame conjunto de acontecimentos havidos ao longo de um ano e meio para inflar, instigar por práticas variadas de crimes, quando haveria de ter uma resposta no direito penal”, disse a ministra, em seu voto no julgamento da suposta trama golpista.

Cármen também reforçou que os atos não foram improvisados, mas planejados como parte de uma estratégia de ruptura democrática. “Todos os empreendimentos que espalham os seus tentáculos de objetivos autoritários são ações plurais, pensadas, executadas com racionalidade, na busca da finalidade específica”, completou.

Julgamento 

Na Primeira Turma do STF, Cármen Lúcia é a quarta a votar na ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus, acusados de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano ao patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Até o momento, o placar está em 2 a 1: Alexandre de Moraes e Flávio Dino votaram pela condenação, e Luiz Fux, pela absolvição. Ainda falta o voto de Cármen Lúcia (em andamento) e do presidente da Turma, ministro Cristiano Zanin.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Atividade da indústria segue sem crescer, e tendência é por restrição a investimentos e criação de empregos no Rio Grande do Sul
“Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
https://www.osul.com.br/8-de-janeiro-de-2023-nao-foi-acontecimento-banal-depois-de-almoco-de-domingo-diz-a-ministra-do-supremo-carmen-lucia-no-voto/ “8 de Janeiro de 2023 não foi acontecimento banal depois de almoço de domingo”, diz a ministra Cármen Lúcia durante julgamento sobre suposta trama golpista 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Enner Valencia deixa o Inter e acerta com time mexicano
Esporte Em meio aos protestos no Nepal, jogadoras brasileiras de vôlei enfrentam momentos de terror
Inter Inter faz penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras no Brasileirão
Política Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha
Esporte Maratona e gols: os clubes brasileiros que mais jogaram em 2025
Grêmio Grêmio encara o Mirassol para tentar apagar histórico negativo no Campeonato Brasileiro
Inter Bruno Tabata pode ser a principal novidade do Inter contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional
Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa
Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia
Pode te interessar

Política Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha

Política Supremo tem maioria para condenar Bolsonaro por organização criminosa; confira a repercussão na imprensa internacional

Política Primeira Turma do Supremo forma maioria para condenar Bolsonaro e outros sete réus por organização criminosa

Política “Ataque a urnas foi coordenado para enfraquecer o Poder Judiciário”, diz a ministra do Supremo Cármen Lúcia