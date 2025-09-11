Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Inter Inter faz penúltimo treino antes de enfrentar o Palmeiras no Brasileirão

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Após retornar da seleção uruguaia, Rochet treinou normalmente e deve jogar contra o Palmeiras

Foto: Ricardo Duarte/Internacional
Após retornar da seleção uruguaia, Rochet treinou normalmente e deve jogar contra o Palmeiras. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Nesta quinta-feira (11), o Inter realizou o penúltimo treino no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, antes de viajar para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste sábado (13), às 18h30min, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sob comando de Roger Machado, o elenco colorado trabalhou com foco em ajustes táticos e bolas paradas. O técnico deve promover apenas uma mudança em relação ao último jogo: com Bernabei suspenso, Victor Gabriel deve assumir a lateral esquerda.

O goleiro Rochet treinou normalmente após retornar da seleção uruguaia, enquanto Rafael Borré foi poupado por controle de carga e não participou da atividade aberta à imprensa. O centroavante tem sido reserva de Ricardo Mathias, que deve seguir como titular.

O Inter segue com cinco desfalques por lesão: Ivan, Bruno Gomes, Mercado, Ronaldo e Lucca Drummond.

Na tabela, o Colorado ocupa a 10ª posição com 27 pontos e busca se aproximar do G6. A delegação embarca para São Paulo nesta sexta-feira (12), após o último treino pela manhã. 

Lula tem reprovação de 38% e aprovação de 33%, mostra Datafolha
