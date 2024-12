Política Lula visita Mujica e se emociona: “A pessoa mais extraordinária que conheci”

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

"A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer a mãe. Mas um companheiro a gente escolhe”, disse Lula. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nessa quinta-feira (5) o ex-presidente uruguaio José “Pepe” Mujica em sua tradicional chácara em Montevidéu, no Uruguai. O presidente se emocionou ao encontrar o amigo.

“A pessoa mais extraordinária que conheci”, declarou Lula. Na ocasião ele condecorou Mujica com uma honraria do governo brasileiro: a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo Brasil a estrangeiros.

“A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer a mãe. Mas um companheiro a gente escolhe”, completou Lula.

“Essa medalha que eu estou entregando ao Pepe Mujica não é pelo fato de ele ter sido presidente do Uruguai. É pelo fato de ele ser quem é”, disse Lula, emocionado. O uruguaio agradeceu pelo reconhecimento e disse que não era homem de prêmio ou medalha. “Sou um homem do povo. Fiz o que eu pude por meu povo. Nada mais. Lula é um amigo de muitos anos”, disse o uruguaio, de 89 anos de idade.

Lula e Mujica compartilham uma trajetória de amizade e afinidade ideológica. Ambos são identificados com o campo progressistas da política.

Figura global

Mujica, que presidiu o Uruguai entre 2010 e 2015, tornou-se uma figura global pelo estilo de vida austero e pela defesa dos direitos humanos e ambientais.

A visita a Mujica ocorreu durante a viagem de Lula ao Uruguai para a cúpula do Mercosul. O evento, que reúne os presidentes dos países-membros do bloco, deve marcar o anúncio do aguardado acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, tema central das discussões.

O acordo, negociado há décadas, é visto como uma oportunidade para ampliar as relações comerciais entre os blocos e fortalecer as economias dos países sul-americanos. No entanto, ainda enfrenta resistências de setores produtivos e governamentais, tanto na América Latina quanto na Europa.

O chanceler do Uruguai, Omar Paganini, afirmou mais cedo nesta quinta que todos os países do Mercosul se mostraram a favor do texto que firma um acordo de livre comércio entre o bloco e a União Europeia.

A confirmação oficial virá nesta sexta-feira (6), após a reunião dos líderes dos blocos na cúpula do Mercosul, que acontece em Montevidéu, no Uruguai.

As negociações, paralisadas depois que um acordo de princípio foi alcançado em 2019, foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial para toda a UE.

Mais cedo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, disse que a conclusão do aguardado acordo comercial entre os dois blocos “está à vista”. Ela viajou ao Uruguai para participar das reuniões, o que reforça a chance um anúncio nesta semana. As informações são do G1 e da Agência Brasil.

