Política Lula volta a defender isenção de imposto sobre a carne

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Lula também sugeriu, como uma alternativa, separar a tributação da carne in natura da processada. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Lula não se cansa de causar decepção aos muitos eleitores que, assim como eu, esperava um presidente mais maduro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta quarta-feira (3) a isenção de imposto sobre carnes na discussão sobre a regulamentação da reforma tributária. Lula também sugeriu, como uma alternativa, separar a tributação da carne in natura da processada.

O petista deu as declarações durante cerimônia de lançamento do Plano Safra 2024-2025 para agricultura empresarial, no Palácio do Planalto. O Congresso Nacional está debatendo a regulamentação da reforma tributária e vai definir os itens que farão parte da cesta básica. Para Lula, a carne deve integrar a lista, que terá uma tributação menor ou, até mesmo, zerada.

Durante discurso, o petista lembrou a promessa de campanha, nas eleições de 2022, de que o povo voltaria a “comer picanha e tomar cerveja” caso ele fosse eleito para um terceiro mandato.

“Temos que discutir o que vai entrar na cesta básica. Carne entra? Fica? Na verdade não temos como separar, vamos ter que entender que possivelmente a gente tenha que separar carne in natura e processada, mas sou daqueles que vou ficar feliz se eu puder comprar carne sem imposto, prometi na campanha que o povo ia voltar a comer picanha e tomar cerveja”, disse Lula.

Em diversos momentos de seu discurso, o presidente fez acenos ao agronegócio. De acordo com pesquisas, os empresários do setor, em sua maioria, não votaram em Lula nas eleições. Devido ao tamanho do agronegócio na economia do País, Lula reconhece que é fundamental ter o apoio do campo.

Logo no início de sua fala, o presidente afirmou que foi nos governos petistas que o Plano Safra disponibilizou os maiores valores. Lula também disse que nunca pediu para ninguém do setor agradecê-lo, porque ele entende que valorizar o campo é sua obrigação como presidente.

Já no fim de seu discurso, o presidente declarou que os empresários não precisam gostar dele, mas ele vai gostar dos empresários, porque não despreza “possíveis eleitores”.

Ele também disse que não é o MST que toma propriedades no campo, mas sim os bancos.

“Acredito na democracia. A sociedade tem que debater. Hoje, não é o sem-terra que toma terra de vocês. São os bancos que tomam terras de vocês. Se a gente for sincero e honesto, não precisamos…Não precisa gostar de mim. Eu vou gostar de vocês, porque não desprezo possíveis eleitores”, disse Lula.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-volta-a-defender-isencao-de-imposto-sobre-carne/

Lula volta a defender isenção de imposto sobre a carne

2024-07-03