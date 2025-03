Política Lula volta a dizer que Bolsonaro deveria “provar sua inocência” em vez de pedir anistia

Por Redação O Sul | 7 de março de 2025

Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer nessa sexta-feira (7), que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria “provar sua inocência” em vez de pedir anistia. O chefe do Executivo criticou a gestão do antigo mandatário durante discurso em evento em Campo do Meio, em Minas Gerais, e afirmou que Bolsonaro sabe que “cometeu um deslize” no País e “tem medo”.

“O mundo está tomado por muita mentira, as pessoas mentem, não vocês, mas as pessoas. A fábrica da mentira nesse país que foi divulgada por um presidente da República que esse País teve, que eu não quero citar o nome, que se diz inocente, mas está pedindo anistia antes de ser julgado. Ele deveria ter coragem de esperar o julgamento, provar sua inocência antes de ficar pedindo anistia. Ele, na verdade, está com medo, porque ele sabe que ele cometeu um deslize nesse país”, afirmou Lula.

O petista ainda sugeriu que Bolsonaro “fugiu para Miami” e “deixou os parceiros” no Brasil. O ex-presidente viajou para os Estados Unidos logo após as eleições de 2022.

“Ele foi covarde, tramou um golpe, tramou a morte de um presidente da República, tramou a morte do presidente da Justiça Eleitoral, e quando ele não conseguiu, ele meteu o rabo no meio das pernas e fugiu para Miami e deixou os parceiros dele aqui. É por isso que ele tem que ser julgado. Ele que tenha a coragem que eu tive. Inocente briga pela sua inocência”, continuou.

Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado. A defesa do ex-presidente rebateu a denúncia da PGR chamando-a de “inepta”, “precária” e “incoerente”. Aliados de Bolsonaro apostam em estratégias legislativas para livrar o ex-presidente de possíveis condenações, como um projeto de lei complementar que propõe alterações na Lei da Ficha Limpa e as propostas de anistia, que concedem perdão aos envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Essa não é a primeira vez que Lula fala sobre o posicionamento de Bolsonaro frente à denúncia. No último mês, o petista afirmou que as articulações do ex-presidente pela aprovação da anistia “está provando que é culpado”. “Quando o ex-presidente fica pedindo anistia, está provando que é culpado, que cometeu crime. Ele deveria estar falando: ‘Vou provar minha inocência’”, afirmou Lula em entrevista à Rádio Tupi.

Lula também ironizou a proposta ainda em 2024, em entrevista à Record, sem mencionar o ex-presidente. “Tem um monte de gente que nem foi condenado e já quer anistia”, disse Lula, sem citar o adversário. (Estadão Conteúdo)

