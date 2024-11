Política Lula volta a hospital para exames duas semanas após queda no banheiro do Palácio da Alvorada

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O presidente, que precisou cancelar três viagens internacionais por causa do acidente, já retomou a rotina de trabalho no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O presidente, que precisou cancelar três viagens internacionais por causa do acidente, já retomou a rotina de trabalho no Palácio do Planalto. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou por novos exames neste domingo (3), em Brasília, para monitorar sua recuperação após sofrer um acidente doméstico.

Há duas semanas, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, e bateu a região da nuca.

Logo após o acidente, o presidente precisou levar cinco pontos e realizou exames de imagem no sábado, na terça-feira (22) e na sexta-feira (25). Na segunda-feira (28), voltou ao médico para retirar os pontos.

Na quinta-feira (31), também refez exames. O boletim da equipe médica que cuida do presidente indicou estabilidade no quadro de saúde do petista, mas afirmou que ele deveria seguir trabalhando em Brasília e repetir novos exames de imagem em três dias.

Lula repetiu os exames no hospital Sírio-Libanês, na capital federal, onde fez todo o acompanhamento desde a queda. Ele chegou à unidade hospitalar por volta das 9h30min.

Agenda no Planalto

O presidente, que precisou cancelar três viagens internacionais por causa do acidente, já retomou a rotina de trabalho no Palácio do Planalto, sede do Executivo.

Neste domingo, ele fará uma visita à sala de monitoramento do Enem, na sede do INEP.

Lula, que completou 79 anos no último domingo (27), cancelou viagens à Rússia (Brics), Colômbia (COP da Biodiversidade) e Azerbaijão (COP 29).

A prioridade do petista é estar liberado para ir ao Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro a fim de comandar a reunião de cúpula do G20, organismo internacional que reúne as 20 maiores economias do mundo, presidido pelo Brasil neste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-volta-a-hospital-para-exames-duas-semanas-apos-queda-no-banheiro-do-palacio-da-alvorada/

Lula volta a hospital para exames duas semanas após queda no banheiro do Palácio da Alvorada

2024-11-03