Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2024

Presidente votou na Escola Estadual João Firmino na manhã deste domingo Foto: Reprodução de TV Presidente votou na Escola Estadual João Firmino na manhã deste domingo (06). Foto: Reprodução de TV

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (06) na Escola Estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

O presidente foi ao colégio eleitoral acompanhado do candidato à prefeitura de São Bernardo pelo PT, o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira. Em coletiva de imprensa, Lula falou sobre o pleito eleitoral e expectativas para os resultados.

Assalto de carro da equipe de segurança

Na última sexta-feira (04), o carro de uma equipe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência da República foi roubado enquanto estava na escola onde Lula vota. A Polícia Civil achou o carro no sábado (05).

A equipe estava a trabalho na escola, quando a motorista que ficou esperando no carro foi rendida por criminosos. Um vídeo mostra o momento do crime.

Segundo a Polícia Civil, um policial estava de plantão na madruga de sábado quando recebeu uma informação de que um veículo permaneceu parado no estacionamento coberto após o fechamento de um supermercado perto da delegacia e que, possivelmente, se tratava do carro roubado por conta das características. A situação chamou a atenção do vigia do estabelecimento.

Ao chegar ao local, o policial verificou que o veículo era um T-Cross de cor branca e com duas placas de identificação contendo a inscrição “Presidência da República” no para-brisas dianteiro.

O vigilante do local disse à polícia que, ao chegar para trabalhar, por volta das 21h30, o veículo já estava estacionado. Ao verificar as câmeras de segurança, soube que não existem câmeras devido ao local estar em obras.

A equipe de investigação do 3º DP acionou a Polícia Federal, que acompanhou a retirada de objetos de dentro carro. A perícia tentou extrair impressões digitais para tentar localizar os criminosos.

Segundo a polícia, os objetos encontrados foram entregues ao coordenador de segurança do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, e o carro à proprietária que prestava serviço de motorista.

