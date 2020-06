Dicas de O Sul Lulu Santos, Nando Reis, Daniel, Roupa Nova e outros artistas apresentam lives para o Dia dos namorados

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

Lulu Santos apresenta a live "Sonho de uma noite de outono nesta sexta-feira às 21h30min. Foto: Reprodução/Instagram Lulu Santos apresenta a live "Sonho de uma noite de outono nesta sexta-feira às 21h30min. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Quem está procurando um programa para o Dia dos Namorados pode contar com as tradicionais lives do período de pandemia. Nesta sexta-feira (12) Lulu Santos, Nando Reis, Daniel, Roupa Nova, Anavitória, Duda Beat e Silva estão entre os artistas que oferecem lives especiais para embalar os casais.

Confira os artistas, horários e links para os shows online:

Jorge Vercillo – 17h – Link

Daniel e Roupa Nova – 19h – Link

Delacruz – 19h – Link

Nando Reis – 19h – Link

Dorgival Dantas – 19h30 – Link

Fulô de Mandacaru – 20h – Link

Silva – 20h – Link

Anavitória – 21h – Link

3030 – 21h – Link

Marcelo Jeneci – 21h – Link

Lulu Santos – 21h30 – Link

Fábio Jr – 22h – Link

Teresa Cristina – 22h – Link

Duda Beat – 23h – Link

