Em meio a pandemia mundial, Volvo Car Brasil conquista bons resultados nos primeiros cinco meses do ano

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

(Foto: Reprodução/ Volvo Cars)

Mesmo com a situação atípica provocada pela pandemia da Covid-19, a Volvo Car Brasil alcança bons resultados no início de 2020 e lidera o segmento de eletrificação premium, com o XC60 em primeiro lugar entre os mais vendidos.

“Como todos sabem, estamos passando por um momento conturbado em todo mundo e a indústria automotiva tem sentido os efeitos da retração da economia. Mesmo com tudo isso, conseguimos um dos melhores meses de maio da história da Volvo no Brasil, colocamos nossos veículos no topo dos rankings e seguimos nosso objetivo de sermos líderes em eletrificação no país”, destaca o Diretor Geral de Operações e Inovação da Volvo Car Brasil, João Oliveira.

No total, a marca emplacou 2.103 unidades nos primeiros cinco meses do ano, totalizando 15,4% de participação no segmento Premium.

A Volvo segue líder na categoria de SUVs premium com o XC60. Além dele, os destaques do mês ficam com o XC40, que passa a ocupar a primeira posição no seu segmento; para o S60, que faz sua estreia no topo do ranking, e para o S90 que também, pela primeira vez nos últimos 10 anos, chega à segunda posição entre os sedans de grande porte no acumulado do ano.

Com isso, a marca sueca detém 40% de participação no mercado de eletrificados premium, se consolidando como referência e pioneirismo no Brasil.

“Uma das metas da Volvo é reduzir em 50% as emissões de carbono em nossa linha de produtos. Temos a visão de sermos neutros em relação ao clima em toda a cadeia de operações até 2040 e, recentemente, uma de nossas fábricas da China alcançou 100% de utilização de energias renováveis, um passo a mais para cumprirmos nossos objetivos”, afirma João.

Vendas globais

Durante os primeiros cinco meses, o XC60 foi o modelo mais vendido da empresa no mundo, com vendas totais de 61.064 carros, seguido pelo XC40 com 50.867 unidades e o XC90 com 29.324.

