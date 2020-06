Magazine Morre aos 68 anos o gaiteiro, cantor e compositor Porca Véia

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

O MTG publicou nota lamentando a morte de Porca Veia. Foto: Reprodução/Facebook O MTG publicou nota lamentando a morte de Porca Véia. (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

O gaiteiro, cantor e compositor Porca Véia morreu nesta sexta-feira (12), aos 68 anos, no Hospital Regina, em Novo Hamburgo, depois de sofrer vítima duas paradas cardíacas. A informação é do MTG (Movimento Tradicionalista Gaúcho). Segundo o movimento, Porca Véia tinha insuficiência renal e fazia sessões de hemodiálise três vezes por semana.

Élio da Rosa Xavier, conhecido por todos como “Porca Véia”, nasceu no dia 2 de março de 1952 em Lagoa Vermelha. Fundador do Grupo Cordiona e autor de sucessos como “Lembranças”, “De Alma Serrana”, “Do Jeito que Deu” e “Gaiteiro Por Demais”, Porca Véia gravou 21 CDs e 3 DVDs gravados, além de ter dois discos de ouro.

O artista deixa a esposa, Claudinéia Bossardi, e quatro filhos, além de uma legião de fãs e amigos.

Em nota, divulgada nas suas redes sociais, a diretoria do Movimento Tradicionalista Gaúcho entidades filiadas e associados manifestaram solidariedade.

Live

Em maio Porca Véia ainda realizou live com o filho, também artista, Porquinha, e o grupo. Ele comentou, dias depois em sua página no Facebook, já relatando ter passado mal durante a transmissão.

Confira o depoimento:

“Não fiz o melhor, mas, fiz o possível!

Esse é o meu sentimento depois da Live de sábado [30 de maio], infelizmente, o mal estar que eu tive durante a transmissão acabou refletindo nos meus companheiros de palco e automaticamente na satisfação do nosso público.

Quero agradecer do fundo do meu coração todas as palavras de apoio e carinho que recebemos desde sábado. Infelizmente, tivemos alguns problemas técnicos, trabalhamos com uma equipe reduzida devido a pandemia e não conseguimos oferecer a qualidade que vocês merecem, mas acreditem, já estamos trabalhando para a próxima ser melhor.

Quero agradecer aos meus companheiros, Fernandinho Montenegro, Porquinha, Ricardo Aquino, Amaro Peres e Amarinho que mesmo preocupados comigo e com todos as falhas técnicas que tivemos, seguraram a onda e seguiram em frente.

Quero agradecer também a todos que generosamente participaram do leilão da gaita, nosso objetivo foi alcançado! Fechamos o leilão em R$ 34.500,00, a gaita já a caminho do novo dono e todos os colaboradores do Grupo Cordiona já estão com seu dinheirinho no bolso. Não tenho palavras para expressar minha gratidão a todos vocês que participaram.

Agradeço também a empresa DSI (Defferrari) de Novo Hamburgo que nos forneceu a internet. Aos amigos Fábio e Carla que fizeram a instalação, o nosso muito obrigado!

De momento era isso pessoal, graças a Deus agora estou bem e muito feliz com todas as manifestações de carinho.

Um forte e carinhoso abraço.”

Dias antes ele havia postado um vídeo ao lado do filho divulgando a live.

