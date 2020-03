Celebridades Luma de Oliveira posta foto sem retoques em Búzios

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Na foto compartilhada no Instagram, a empresária e aparece tomando um banho de mar com um biquíni asa-delta Foto: Reprodução/Instagram Na foto compartilhada no Instagram, a empresária e aparece tomando um banho de mar com um biquíni asa-delta. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Eterna musa da década de 90, Luma de Oliveira mostrou nas redes sociais seu lado natural, na segunda-feira (09). Na foto compartilhada no Instagram, a empresária e aparece tomando um banho de mar com um biquíni asa-delta.

“Penúltima semana do verão! Até a volta, Búzios, os dias foram incríveis! ps: sei que tem umas marquinhas no bumbum, só lembrando que sou uma mulher normal!”, escreveu Luma, que recebeu diversos elogios. “Com marquinhas ou sem marquinhas, segue linda! Estonteante!”, comentou um internauta.

Luma ganhou destaque no mundo das celebridades na década de 1990, sendo uma das rainhas de bateria mais icônicas do carnaval. Ela tem dois filhos: Olin e Thor. Os dois são frutos de relacionamento antigo com o empresário Eike Batista, com quem foi casada de 1991 a 2004.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário