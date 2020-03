Celebridades Fernanda Souza nega síndrome do pânico após separação de Thiaguinho

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

Fernanda se separou do cantor Thiaguinho em outubro do ano passado Foto: Divulgação Fernanda se separou do cantor Thiaguinho em outubro do ano passado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Fernanda Souza esclareceu que não tem síndrome do pânico à colunista Fábia de Oliveira, do jornal “O Dia”. A jornalista havia indicado que a doença foi um dos motivos que a apresentadora teria dado para recusar o convite para comandar o programa “The Circle”, da Netflix.

A decisão teria sido tomada após o fim de seu casamento com o cantor Thiaguinho, anunciada em outubro de 2019. Atualmente, a atração tem como apresentadora Giovanna Ewbank e deve ser lançada na plataforma de streaming.

Segundo Fernanda, a decisão sobre o programada do Netflix não está relacionada com sua saúde. “Estava em um ano sabático e preferi continuar de férias e viajar com a minha família! Não fiquei confortável em viajar para fora pelo período que era necessário”, ponderou a artista. Ela estreou como apresentadora no “Vai Fernandinha”, do Multishow, e posteriormente, também comandou o “Só Toca Top”, da TV Globo, com Luan Santana.

De acordo com a colunista, o primeiro nome pensado pela Netflix foi Iza. A jovem, entretanto, assinou contrato com a TV Globo para o “The Voice”, o que inviabilizou a negociação. Depois, Fernanda Souza topou e decidiu voltar atrás. Foi então que a plataforma de streaming, segundo a jornalista, negociou com Gio Ewbank.

Em dezembro do ano passado, o dono do hit “Energia Surreal” reuniu público e amigos no show “Tardezinha” em uma edição especial no Maracanã, no Rio de Janeiro. A ex-mulher foi uma das artistas que marcou presença e explicou o motivo.

“Vou ao ‘Tardezinha’, mas isso não significa que reatamos ou que vamos reatar o casamento. Isso é maturidade e parceria. Nós somos e continuaremos sendo amigos. Foi como falamos quando anunciamos a separação: ‘Não estranhem se nos virem na companhia um do outro'”, disse.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário