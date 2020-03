Celebridades Regina Casé fala sobre preconceito: “Ainda ouço: ‘só faz papel de pobre'”

Por Redação O Sul | 10 de março de 2020

A atriz comentou as críticas que recebe por causa dos papéis que apresenta na dramaturgia Foto: Divulgação A atriz comentou as críticas que recebe por causa dos papéis que apresenta na dramaturgia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Regina Casé acaba de lançar seu novo filme, “Três Verões”, e continua no ar como Lurdes, em “Amor de Mãe”, da TV Globo, cada vez mais próxima do desfecho para encontrar o filho vendido, Domênico. Premiada como Madá no longa, a atriz falou sobre a importância do momento atual.

“Está começando um movimento de trazer à tona pessoas que sempre foram protagonistas na vida, mas obscurecidas na dramaturgia. Uma mulher como a Madá ou como a Lurdes nunca tiveram um lugar nas telas”, diz.

A atriz também comentou as críticas que recebe por causa dos papéis que apresenta na dramaturgia. “Ainda ouço ‘a Regina só faz papel de pobre, lá vem outra empregada'”, afirmou.

“É como se só as mulheres ricas tivessem personalidades e individualidades, enquanto as pobres fossem todas iguais.” Aos 66 anos, ela ainda pondera que devido à preservação de sua aparência sem intervenções permitiu que vivesse mulheres “reais”. “Se eu tivesse feito muitas plásticas, se estivesse toda esticadinha, com silicone e no shape, talvez não pudesse fazer a Lurdes”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário