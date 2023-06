Esporte Lutador russo de 16 anos morre ao ser nocauteado durante combate de MMA

Imagem mostro o octógono onde lutador de MMA de 16 anos foi nocauteado na Rússia. (Foto: Reprodução)

Um lutador russo de MMA de 16 anos morreu ao ser nocauteado por um chute giratório na cabeça, em Belogorsk (Amur, Rússia), cidade a cerca de 5,6 mil km da capital Moscou. O incidente, ocorrido no domingo (4), aconteceu depois que o juiz do combate autorizou a disputa da Copa Aberta de MMA mesmo o adolescente estando sem capacete.

As regras da competição, segundo o prefeito de Belogorsk, Stanislav Melyukov, exigem que todos os participantes menores de idade usem capacete para participar da competição. Porém, o lutador, que não teve o nome identificado, foi autorizado pelo juiz da disputa a ficar sem o item de proteção.

De acordo com Melyukov, as regras para a participação do adolescente foram seguidas. Entretanto, a medida de proteção durante o combate não foi usada.

“Foram seguidos todos os trâmites legais necessários como o consentimento dos pais para a participação do jovem. Porém, por razões ainda não claras, o juiz principal da competição – ele também é o presidente da organização regional – decidiu que a competição ocorresse sem a proteção”, afirmou o prefeito usando as redes sociais.

Segundo o político russo, o adolescente foi levado para o hospital e chegou a dar entrada na UTI (Unidade de Tratamento Intensiva), mas não resistiu.

Outros lutadores menores de idade participaram de lutas anteriores usando o capacete de proteção. Investigações estão sendo realizadas para apurar o motivo da decisão do juiz da disputa, disse o prefeito Stanislav Melyukov. As informações são do jornal Extra.

