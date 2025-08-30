Rio Grande do Sul Luto na literatura: relembre a carreira de Luis Fernando Verissimo

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

Em 1973, Verissimo lançou o seu primeiro livro, "O Popular" Foto: Divulgação Em 1973, Verissimo lançou o seu primeiro livro, "O Popular". (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo morreu neste sábado (30), aos 88 anos, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde havia sido internado com pneumonia em 11 de agosto.

Com cerca de 80 títulos publicados, ele é um dos autores mais populares da literatura brasileira contemporânea. Nascido em Porto Alegre, Verissimo é filho do também escritor Erico Verissimo e viveu parte da sua infância e adolescência nos Estados Unidos.

Aos 14 anos, ao lado da irmã Clarissa, produziu um jornal com notícias da sua família, chamado O Patentino. Em 1956, retornou ao Brasil e começou a trabalhar no departamento de arte da Editora Globo.

Entre 1962 e 1966, Verissimo trabalhou como tradutor e redator publicitário no Rio de Janeiro. Em 1963, casou com Lúcia Helena Massa, mãe dos seus três filhos: Fernanda, Mariana e Pedro.

Foi somente em 1973 que ele lançou o seu primeiro livro, chamado “O Popular”, uma coletânea de textos que já haviam sido publicados na imprensa. Em 1975, começou a escrever semanalmente para o Jornal do Brasil, conquistando fama nacional. Ele também foi cronista do jornal Zero Hora.

Em 1979, lançou o seu quinto livro, chamado “Ed Mort e Outras Histórias”, que se tornaria um dos seus personagens mais populares. Ed Mort ganhou traços eternizados por Miguel Paiva e se tornou tema de cinco coletâneas de quadrinhos e um filme estrelado por Paulo Betti.

Entre os seus principais trabalhos, estão “Amor Brasileiro”, “O Analista de Bagé”, “A Velhinha de Taubaté”, “Humor nos Tempos do Collor”, “Comédias da Vida Pública”, “Comédias Para Se Ler na Escola”, “As Mentiras que os Homens Contam” e “Gula – O Clube dos Anjos”.

Além da literatura, o autor era apaixonado por música e fez parte da banda Jazz 6. Ao todo, o grupo lançou quatro álbuns: “Agora é a Hora” (1997), “Speak Low” (2000), “A Bossa do Jazz” (2003) e “Four” (2006).

Luto na literatura: relembre a carreira de Luis Fernando Verissimo

