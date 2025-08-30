O escritor, cronista e cartunista gaúcho Luis Fernando Verissimo morreu, no início da madrugada deste sábado (30), os 88 anos, em Porto Alegre. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Moinhos de Vento desde o dia 11 de agosto com pneumonia.

Verissimo tinha Mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, o escritor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), que lhe deixou sequelas.

Nascido em 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, ele viveu parte da sua infância e adolescência nos Estados Unidos com a família. O gaúcho é considerado um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, com dezenas de obras publicadas.

Filho do também escritor Erico Verissimo – um dos maiores nomes da literatura nacional, autor de obras como O Tempo e o Vento – e de Mafalda Verissimo, seus livros apresentam ironia, humor refinado, temáticas do cotidiano, narrativas policiais e outros elementos.

Entre os personagens mais famosos criados por Verissimo, estão o Analista de Bagé, a Velhinha de Taubaté e Ed Mort. O autor vendeu mais de 5,6 milhões de livros. Apaixonado por jazz, o escritor também era saxofonista.

Algumas das obras do ícone da literatura nacional são: O Popular (1973), A Grande Mulher Nua (1975), Amor Brasileiro (1977), O Rei do Rock (1978), Ed Mort e Outras Histórias (1979), O Analista de Bagé (1981), A Mesa Voadora (1982), Sexo na Cabeça (1982), Outras do Analista de Bagé (1982), A Velhinha de Taubaté (1983), A Mulher do Silva (1984), A Mãe do Freud (1985), O Marido do Doutor Pompeu (1987), Zoeira (1987), Glauco Rodrigues (1989), Orgias (1989), Pai Não Entende Nada (1990), O Santinho (1991), Humor Nos Tempos do Collor (1992), O Suicida e o Computador (1992), Comédias da Vida Pública (1995), A Versão dos Afogados – Novas Comédias da Vida Pública (1997), A Mancha (2004), Em Algum Lugar do Paraíso (2011), Diálogos Impossíveis (2012) e Os Últimos Quartetos de Beethoven e Outros Contos (2013).

Nota do hospital

Após a morte de Verissimo, o Hospital Moinhos de Vento divulgou uma nota. “O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento do escritor e cronista Luis Fernando Verissimo, à 0h40 deste sábado (30), devido a complicações decorrentes de uma pneumonia. Aos 88 anos, ele estava internado desde o dia 11 de agosto no Hospital Moinhos de Vento. Filho do consagrado escritor Erico Verissimo, Luis Fernando Verissimo é um dos autores mais populares e respeitados da literatura brasileira contemporânea. Publicou mais de 70 livros, vendeu cerca de 5,6 milhões de exemplares e conquistou leitores com crônicas, contos e romances, destacando-se pelo humor refinado e pela capacidade de transformar situações do cotidiano em reflexões inteligentes e bem-humoradas. Iniciou a carreira no jornalismo em 1966, como revisor do jornal Zero Hora, em Porto Alegre, e lançou seu primeiro livro, O Popular, em 1973. Também assinou colunas em jornais como O Estado de S. Paulo, O Globo e Zero Hora, consolidando-se como uma das vozes mais influentes da crônica brasileira”, diz o texto.

Velório

Aberto ao público, o velório do escritor acontece no Salão Júlio de Castilhos do Palácio Farroupilha, sede da Assembleia Legislativa do RS, das 12h às 18h.

O Parlamento lamentou a morte. “A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em nome dos 55 deputados, manifesta profundo pesar pelo falecimento do escritor Luis Fernando Verissimo”, afirmou o Poder Legislativo em nota.