Mundo Mackenzie Scott, ex-mulher de Jeff Bezos, doa 2,5 milhões de dólares para ONG brasileira Politize

Por Redação O Sul | 5 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bilionária também contemplou outras 14 instituições no Brasil. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Politize, organização de educação em prol da democracia, anunciou o recebimento de R$ 2,5 milhões doados pela filantropa Mackenzie Scott, uma das mulheres mais ricas do mundo. Mackenzie já havia anunciado a doação em março deste ano, junto com outras 14 organizações não governamentais (ONGs) brasileiras. Até então, o valor já doado por Mackenzie representava cerca de seis vezes a soma de fundos para caridade de Jeff Bezos, seu ex-marido.

A ONG divulgou nesta sexta-feira (5), que a doação deve ser usada para expandir o projeto para mais alunos e também no desenvolvimento de produtos que promovam a conscientização sobre a importância da democracia.

“Ficamos muito felizes por estar nessa seleta lista da Mackenzie Scott, um dos nomes mais importantes da filantropia mundial. Além de toda a credibilidade que essa doação nos dá, ela será fundamental na nossa luta de levar educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sempre com respeito pela pluralidade de ideias e a democracia”, afirma Gabriel Marmentini, cofundador e diretor executivo da Politize, em nota.

Atualmente, o Politize possui aulas e conteúdos em sua plataforma que, pela internet, já alcançaram mais de 80 milhões de usuários. São cerca de 3 mil conteúdos diferentes, além de uma formação de liderança presencial, voltada para problemas públicos.

Em março deste ano, por meio de uma publicação em seu blog, Mackenzie comunicou a doação de cerca de US$ 3,8 bilhões para organizações em vários países do mundo. Ao todo, a ex-esposa de Bezos vai contribuir com 465 instituições — 15 delas no Brasil.

No País, a doação contemplou os institutos Fundo Brasil de Direitos Humanos, Fundo Casa Socioambiental, Fundo Baobá, Instituto Sou da Paz , Fundo ELAS, Gerando Falcões, Instituto Rodrigo Mendes, Nossas, Instituto Dara, Redes da Maré, Politize, Vetor Brasil, Conectas Direitos Humanos, Projeto Saúde e Alegria e BrazilFoundation.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo