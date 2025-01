| Madison Keys supera Sabalenka e é campeã do Australian Open

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Americana ganhou seu primeiro Grand Slam na carreira Foto: Reprodução/Instagram Americana ganhou seu primeiro Grand Slam na carreira. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Madison Keys (14ª do ranking da WTA) fez história e venceu pela primeira vez a final do Australian Open, neste sábado (25), em partida na Rod Laver Arena, diante da nº 1 do mundo Aryna Sabalenka. A americana ganhou o Grand Slam por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 2/6 e 7/5.

Keys aproveitou um daqueles dias de ouro, onde fazia tudo com perfeição. Com saques, devoluções agressivas e golpes de fundo tão poderosos quanto os da tenista bielorrussa, enquanto ela corria para uma vantagem inicial de um set. Terminando 6/3 para Keys.

Já no segundo set, Sabalenka colocou para jogo todas as habilidades que a tornou a jogadora número um do mundo hoje, vencendo por 6/2. No set final, Keys retomou a calma e desbancou a bielorrussa por 7/5, vencendo o seu primeiro título.

Keys esteve perto de um título de Grand Slam antes, chegando à final do US Open de 2017 e quatro semifinais importantes. Mas nada dessa pressão pareceu afetá-la no set final, pois ela manteve a calma, desbancou Sabalenka em 7/5 e levantou os braços para o céu em comemoração.

Essa foi a segunda decisão de Grand Slam da carreira de Madison Keys, que acabou com a invencibilidade da bielorrusa de 20 jogos em Melbourne e buscava o terceiro título consecutivo. Além disso, Keys jogou 46 Slams até, enfim, ser campeã. É a quarta no tênis, entre homens e mulheres, a ter disputado mais dos principais torneios até o título.

