Magazine Madonna posta registro inédito e raro na companhia dos seis filhos

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Madonna e os filhos: Lourdes Maria, Rocco, David Banda, Mercy James, Esther e Stella. (Foto: Reprodução/Instagram)

Madonna tem quase 5 mil fotos publicadas no Instagram, mas se você der uma longa stalkeada no perfil da artista, vai encontrar poucas em que ela aparece com seus seis filhos. Pra se ter uma ideia, o último clique de todos eles juntos e, ainda assim, sem a sua própria presença, foi compartilhado no dia 22 de novembro de 2018.

Nesta segunda-feira (30), porém, a estrela pop mudou esse cenário, encerrou o hiato e fez a alegria dos seus milhares de fãs ao dividir um registro raro e inédito de um encontro familiar.

Num vídeo em clima de Thanksgiving – feriado de Ação de Graças que foi comemorado no dia 26 de novembro –, ao som de Nina Simone, a norte-americana de 62 anos aparece em momentos de diversão e intimidade na companhia de Lourdes Maria, Rocco, David Banda, Mercy James, Esther e Stella.

“Uma bela lembrança… Dando graças”, escreveu Madonna na legenda da postagem.

